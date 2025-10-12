दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा एलान, बढ़ाई इस योजना की राशि;अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपये
दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा एलान, बढ़ाई इस योजना की राशि;अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपये

Haryana old age pension: हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दी गई है. रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: October 12, 2025 3:13:11 PM IST

Haryana old age pension
Haryana old age pension

Haryana old age pension: हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन ₹3,000 से बढ़ाकर ₹3,500 कर दी गई है. रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया. बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी. 

जनवरी में हुई थी बढ़ोतरी 

पेंशन बढ़ाने का फैसला रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी. बता दें कि इससे पहले1 जनवरी, 2024 को पेंशन ₹2,750 से बढ़ाकर ₹3,000 की गई थी.

10 साल में पेंशन कितना बढ़ा पेंशन

 भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से हरियाणा में वृद्धावस्था पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 2014 में पेंशन केवल ₹1,000 प्रति माह थी जो अब बढ़कर ₹3,500 प्रति माह हो गई है. इन वर्षों में पेंशन में दस गुना वृद्धि हुई है जो कुल मिलाकर ₹2,500 हो गई है. 2014 में पेंशन ₹1,000 थी, जो 2015 में बढ़कर ₹1,200 हो गई. नवंबर 2016 तक, यह ₹1,600 तक पहुंच गई. 2020 में इसे बढ़ाकर ₹2,250 और फिर अप्रैल 2021 में ₹2,500 कर दिया गया. वृद्धावस्था पेंशन अप्रैल 2023 में बढ़ाकर ₹2,750 कर दी गई.

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

हरियाणा कैबिनेट की बैठक में उपमुख्यमंत्री की सरकार के एक वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर को सोनीपत में आयोजित होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. बैठक में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में भी संशोधन किया गया. अब, उप-निरीक्षक (पुरुष) के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे. ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के पदों पर भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) के अंकों की वैधता को 3 वर्ष के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया.

दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा एलान, बढ़ाई इस योजना की राशि;अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपये

TOP CATEGORIES

दिवाली से पहले हरियाणा सरकार का बड़ा एलान, बढ़ाई इस योजना की राशि;अब हर महीने खाते में आएंगे इतने रुपये

