कौन था गैंगस्टर सुरेंद्र ग्योंग, जिसने 19 साल की उम्र में की पहली हत्या, फिर इस तरह आतंक के पर्याय का हुआ दर्दनाक अंत

Haryana Gangster Surendra Gyong: हरियाणा के मोस्ट वांटेड अपराधी सुरेंद्र ग्योंग को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया था. जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वह एक सिख व्यक्ति का भेष बदलकर भागने की कोशिश कर रहा था. उस पर चार राज्यों में हत्या, डकैती, अपहरण और रंगदारी के मामले दर्ज थे. उसे घर की मरम्मत के लिए 23 मई, 2016 को झज्जर जेल से पैरोल पर रिहा किया गया था.

हालांकि उसे 21 जून, 2016 को सरेंडर करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. कोर्ट द्वारा उसे भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू कर दी और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा की गई थी. उसने 19 साल पहले अपनी पहली हत्या की थी.

पिता के पास थी 12 एकड़ जमीन

बताया जाता है कि सुरेंद्र के पिता इशरा के पास 12 एकड़ जमीन थी. सुरेंद्र पढ़ाई के लिए कैथल आता-जाता रहता था. 1994 में एक दिन लौटते समय बस रोकने को लेकर उसकी बस ड्राइवर और कंडक्टर से बहस हो गई. जिसके बाद उसकी मारपीट का मामला दर्ज किया गया. इसके बाद वह छोटे-मोटे अपराध करने लगा. इसके बाद 1999 में उसने कौल गांव के एक बैंक में एक व्यक्ति से एक लाख रुपये छीन लिए. पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज किया. इसके बाद, उसने शहर में परमानंद गोयल नाम के एक पत्रकार की हत्या कर दी.

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धीरे-धीरे बन गया आतंक का पर्याय

इसके अलावा, उस समय वह कृष्ण पहलवान के लिए काम कर रहा था. एक दिन पैसों को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जिसकी वजह से उसने पहलवान की भी हत्या कर दी. इन 2 हत्याओं के बाद सुरेंद्र ग्योंग शहर में आतंक का पर्याय बन गया. वह कमीशन एजेंटों (आढ़तियों), डॉक्टरों और व्यापारियों से रंगदारी मांगने लगा. उसने अकेले कैथल में लगभग 60 लोगों से रंगदारी वसूली. फिर उसने प्लाईवुड व्यापारी नरेंद्र अरोड़ा की हत्या कर दी. इसके बाद, उसने हत्या, डकैती, अपहरण और रंगदारी जैसे आपराधिक काम जारी रखे.

जेल से जीता था सरपंची का चुनाव

सुरेंद्र ने साल 2005 में अंबाला जेल में रहते हुए सरपंची का चुनाव जीता था. लेकिन सरपंच बनने के बाद वह जेल से नहीं छूटा तो एक पंच को चार्ज देने पड़ा. इसके अलावा, सुरेंद्र श्योंग के बारे में बताया जाता है कि वह अक्सर पुलिस को चकमा देने के लिए पुलिस का भेष धारण कर लेता था. जिसकी वजह से वह पुलिस की पहुंच से दूर रहता था.

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