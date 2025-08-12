हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव: जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी मंजूरी

Haryana congress: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की जिला कांग्रेस कमेटियों के नए अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी। बदलाव ‘संगठन सृजन अभियान’ (Sangathan Srijan Abhiyan) के तहत किए गए हैं, जिसमें AICC पर्यवेक्षकों ने जिलों का दौरा कर समीक्षा की, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से बातचीत की, और अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद वरिष्ठ नेताओं के साथ परामर्श किया।
नए जिला कांग्रेस अध्यक्षों की सूची इस प्रकार है:
-
अंबाला कैंट — परविंदर पारी
-
अंबाला सिटी — पवन अग्रवाल
-
अंबाला ग्रामीण — दुष्यंत चौहान
-
भिवानी ग्रामीण — अनिरुद्ध चौधरी
-
भिवानी शहरी — प्रदीप गुलिया
-
चरखी दादरी — सुशील धनक
-
फरीदाबाद — बलजीत कौशिक
-
फतेहाबाद — अरविंद शर्मा
-
गुरुग्राम ग्रामीण — वर्धन यादव
-
गुरुग्राम शहरी — पंकज दावर
-
हिसार ग्रामीण — बृज लाल खोवाल
-
हिसार शहरी — बजरंग दास गर्ग
-
झज्जर — संजय यादव
-
जींद — ऋषि पाल
-
कैथल — रामचंदर गुज्जर
-
करनाल ग्रामीण — राजेश वैद
-
करनाल शहरी — पराग गाबा
-
कुरुक्षेत्र — मेवा सिंह
-
महेंद्रगढ़ — सत्यवीर यादव
-
मेवात (नूंह) — शाहिदा खान
-
पलवल — नेत्रपाल अधाना
-
पंचकूला — संजय चौहान
-
पानीपत ग्रामीण — रमेश मलिक
-
रेवाड़ी ग्रामीण — सुभाष चंद चौरी
-
रेवाड़ी शहरी — प्रवीण चौधरी
-
रोहतक ग्रामीण — बलवान सिंह रांगा
-
रोहतक शहरी — कुलदीप सिंह
-
सिरसा — संतोष बेनीवाल
-
सोनीपत ग्रामीण — संजीव कुमार दहिया
-
सोनीपत शहरी — कमल देवान
-
यमुनानगर ग्रामीण — नर पाल सिंह
-
यमुनानगर शहरी — देवेंद्र सिंह
कांग्रेस ने कहा है कि यह नियुक्तियां संगठन को ज़मीनी स्तर पर मज़बूत करने और आने वाले चुनावों में कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा देने के लिए की गई हैं।