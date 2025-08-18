Haryana Manisha Murder Case: स्किन और हड्डियां गायब, जानवरों ने… पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ ऐसा खुलासा, कांप उठेगी हरियाणा की हर बेटी की रूह

Haryana Manisha Murder Case: हरियाणा के भिवानी में 18 वर्षीय प्लेवे स्कूल की शिक्षिका मनीषा की हत्या ने तूल पकड़ लिया है। इस मामले में सरकार ने विवाद को खत्म करने के लिए एसपी मनबीर सिंह को हटाकर नया एसपी नियुक्त कर दिया है। वहीं, एसएचओ, एएसआई समेत पांच पुलिसकर्मियों को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं, अब मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। इस बीच, पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर का बयान भी सामने आया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि, 18 वर्षीय मनीषा की हत्या कर शव को घटनास्थल पर फेंका गया था। क्योंकि मनीषा की हत्या 11 अगस्त को ही कर दी गई थी और उसका शव सड़ने लगा था। मनीषा का शव 13 अगस्त को मिला था।

क्या है पूरा मामला?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, भिवानी के लोहारू थाना क्षेत्र के गांव ढाणी लक्ष्मण की बेटी मनीषा एक निजी प्ले स्कूल में शिक्षिका थी और उसका शव गांव सिंघानी के खेतों में मिला था। बुधवार शाम को सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने शव का पोस्टमार्टम किया। मीडिया रिपोर्ट में फोरेंसिक विशेषज्ञ डॉ. गोपाल शर्मा ने बताया कि शव सड़ी-गली अवस्था में था। गर्दन की त्वचा, मांसपेशियां और हड्डियां भी गायब हैं। माना जा रहा है कि शव को किसी जानवर ने नोंचा होगा। हत्या में किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, यह अभी स्पष्ट नहीं है। वहीं, दुष्कर्म की आशंका के चलते नमूने भी लैब भेजे गए हैं।

विरोध हुआ शुरू

उधर, मामला बढ़ने के आसार हैं। शनिवार को सिंघानी में परिजनों और ग्रामीणों के धरने पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का आना शुरू हो गया। शनिवार को पूर्व कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल, पूर्व विधायक सुखबीर मांढी, लोहारू से कांग्रेस विधायक राजबीर फरटिया, पूर्व विधायक सोमबीर सिंह, कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अनिरुद्ध चौधरी समेत अन्य नेता मौके पर पहुंचे। किसान नेता रवि आजाद भी धरने पर पहुंचे और मामले का समर्थन किया। इससे पहले, शुक्रवार को दिनभर धरना जारी रहा। तीन दिन बाद भी पुलिस आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है।

शिकायत के बाद भी पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

11 अगस्त को मनीषा प्ले वे स्कूल के पास एक कॉलेज में बीएससी में दाखिला लेने गई थी। लेकिन वह बीच में ही लापता हो गई। इसी बीच उसका फोन भी बंद हो गया। बाद में फोन रुक-रुक कर चालू और बंद होता रहा। परिजनों ने जब पुलिस को बेटी के लापता होने की शिकायत दी तो पुलिस ने उसे ढूंढने की बजाय कहा कि वह किसी के साथ भाग गई होगी और शादी कर ली होगी और घर लौट आएगी। मामले को लेकर ग्रामीण और परिजन भड़क गए तो उन्होंने नागरिक अस्पताल में धरना लगा दिया।

पुलिस का बयान नहीं आया सामने

भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद धर्मबीर सिंह और पूर्व एसपी मनबीर सिंह भी मौके पर आए, लेकिन पुलिस की ओर से इस संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया। उधर, शुक्रवार देर शाम नायब सैनी सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया और एसएचओ, महिला एएसआई समेत पांच पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया।