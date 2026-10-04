Home > देश > Haridwar Viral Video: हरिद्वार हाईवे पर महिलाओं से बदतमीजी, कार से पीछा किया, गंदी गालियां, फब्तियां कसने लगे 4 नशेबाज, पुलिस के सामने निकल गई सारी हेकड़ी!

Haridwar Viral Video: हरिद्वार हाईवे पर महिलाओं से बदतमीजी, कार से पीछा किया, गंदी गालियां, फब्तियां कसने लगे 4 नशेबाज, पुलिस के सामने निकल गई सारी हेकड़ी!

Haridwar Viral Video: हरिद्वार हाईवे पर महिलाओं का पीछा और बदतमीजी करने वाले चार नशे में धुत युवकों का VIDEO वायरल हुआ. पुलिस ने चारों को पकड़ लिया. थाने में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए.

By: Kajal Jain | Published: October 4, 2026 3:48:48 PM IST

Haridwar Viral Video: हरिद्वार हाईवे पर महिलाओं से बदतमीजी, कार से पीछा किया, गंदी गालियां, फब्तियां कसने लगे 4 नशेबाज, पुलिस ने पकड़ा तो निकल गई सारी हेकड़ी!
Haridwar Viral Video: हरिद्वार हाईवे पर महिलाओं से बदतमीजी, कार से पीछा किया, गंदी गालियां, फब्तियां कसने लगे 4 नशेबाज, पुलिस ने पकड़ा तो निकल गई सारी हेकड़ी!


Haridwar Viral Video: उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार से सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाली एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. हरिद्वार हाईवे पर दिल्ली नंबर की एक वैगनआर कार में सवार चार नशे में धुत युवकों ने कुछ महिलाओं का पीछा किया और उनके साथ खुलेआम अगाध बदतमीजी, छेड़छाड़ तथा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया. आरोपियों का यह घटिया और सिरफिरा रवैया उस वक्त कैमरे में कैद हो गया, जब पीड़ित महिलाओं ने हिम्मत दिखाते हुए उनका डटकर विरोध किया और उनसे सवाल-जवाब किए. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और चारों आरोपियों को दबोच लिया, जिसके बाद थाने में इन मनचलों की हेकड़ी पलभर में उतर गई और उन्होंने हाथ जोड़कर माफी मांगी.

हाईवे पर मनचलों का तांडव और महिलाओं की हिम्मत

यह सनसनीखेज घटना हरिद्वार के बहादराबाद क्षेत्र की है, जहां दिल्ली रजिस्टर्ड वैगनआर कार संख्या डीएल3सीबीएसी-9887 में सवार चार युवक अत्यधिक नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे. ये लोग हाईवे पर आने-जाने वाले राहगीरों और महिलाओं पर फब्तियां कस रहे थे और हुड़दंग मचा रहे थे. जब इन्होंने महिलाओं का पीछा कर उन्हें रोका और गंदी हरकतें कीं, तो महिलाओं ने डरने के बजाय साहस का परिचय दिया और अपने फोन में उनका वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया. वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे एक आरोपी बार-बार गाड़ी रोकने की जिद कर रहा था, जिस पर एक महिला ने तल्ख लहजे में कहा, ‘चलो तुम वहां पर नशा उतारो पहले, शराब के नशे में बोल रहे हो.’

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पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मेडिकल जांच में खुलासा

वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए हरिद्वार के सिटी एसपी दीप सिंह ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझा और गाड़ियों की चेकिंग के लिए फौरन अलर्ट जारी कर दिया. पुलिस ने चौकसी बरतते हुए उस संदिग्ध वैगनआर कार को बीच रास्ते में ही रोक लिया और चारों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले आई. पुलिस ने जब इनका मेडिकल परीक्षण कराया, तो यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि चारों युवकों ने अत्यधिक शराब का सेवन कर रखा था. पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 और अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करते हुए गाड़ी को सीज कर दिया और चालान की प्रक्रिया शुरू कर दी.

माफी मांगते नजर आए आरोपी और सबक

कानून का शिकंजा कसते ही पुलिस स्टेशन में उन चारों मनचलों का सारा नशा और अकड़ काफूर हो गई. कैमरे और पुलिस के सामने उन चारों युवकों ने अपने किए गए घिनौने कृत्य पर सार्वजनिक रूप से हाथ जोड़े और माफी मांगी. उन्होंने पुलिस को लिखित भरोसा दिया कि भविष्य में वे कभी इस तरह की हरकत नहीं दोहराएंगे. पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुटी हुई है.

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Tags: uttarakhand news
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