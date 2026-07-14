हरिद्वार के पथरी में हैवानियत की हद, नशे में धुत आरोपियों ने छात्रा के साथ की दरिंदगी;  प्रेमी को पीटकर भगाया

Haridwar Gangrape Case: हरिद्वार के पथरी इलाके से एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां अपने एक दोस्त के साथ बाइक से जा रही एक नाबालिग लड़की को कुछ दरिंदों ने अपनी हैवानियत का शिकार बना लिया. आरोपियों ने पहले लड़की के साथ मौजूद युवक को बुरी तरह पीटा और वहां से भगा दिया, जिसके बाद खेत में ले जाकर लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया.

मिली जानकारी के मुताबिक, लक्सर इलाके की रहने वाली यह छात्रा अपने एक परिचित युवक के साथ बाइक पर सवार होकर काठा पीर दरगाह की तरफ जा रही थी. जैसे ही वे पथरी क्षेत्र के पास सुनसान खेतों वाले रास्ते पर पहुंचे, तभी करीब 7 से 8 युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया.आरोप है कि इन लड़कों ने पहले तो बाइक सवार युवक के साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से खदेड़ दिया. इसके बाद वे उस नाबालिग लड़की को जबरन खींचकर पास के खेतों में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया. बताया जा रहा है कि सभी आरोपी नशे में धुत थे और वारदात के बाद लड़की को रातभर बंधक बनाकर रखने की साजिश रच रहे थे.

जान बचाकर भागी पीड़िता, ग्रामीणों ने दिया सहारा

हैवानों के चंगुल में फंसी लड़की ने हिम्मत नहीं हारी. जैसे ही उसे मौका मिला, वह किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर वहां से भाग निकली. बदहवास और अर्द्धनग्न हालत में दौड़ती हुई वह पास के एक गांव में पहुंची. वहां एक स्थानीय महिला ने इंसानियत दिखाते हुए उसे अपने घर में पनाह दी, पहनने के लिए कपड़े दिए और गांव वालों की मदद से फौरन उसके परिवार को इस बात की खबर की.

पुलिस की कार्रवाई और जांच शुरू