Home > देश > हरिद्वार अर्धकुंभ मेला 2027: उत्तराखंड को केंद्र से 14520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार

हरिद्वार अर्धकुंभ मेला 2027: उत्तराखंड को केंद्र से 14520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित, सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार

Haridwar Ardh Kumbh 2027: सीएम पुष्कर धामी ने अर्धकुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. इस अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन से मेले के दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा सकेगी.

By: Hasnain Alam | Published: October 30, 2026 8:18:02 PM IST

उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने केंद्र सरकार से अर्धकुंभ मेला-2027 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मांग की थी
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने केंद्र सरकार से अर्धकुंभ मेला-2027 के लिए अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मांग की थी


Haridwar Ardh Kumbh 2027: हरिद्वार में प्रस्तावित अर्धकुंभ मेला-2027 के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 14,520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किया है. अर्धकुंभ मेले के दौरान खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता और सुचारु आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन की मांग की थी.

इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से अर्धकुंभ मेले के लिए 7,260 मीट्रिक टन गेहूं और 7,260 मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया गया है.

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सीएम धामी ने अर्धकुंभ मेले के लिए केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है. इस अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटन से मेले के दौरान खाद्य सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित की जा सकेगी.

Tags: Pushkar Singh Dhamiuttarakhand news
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