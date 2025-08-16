Home > देश > Hardoi: मां की पिटाई करने वाले कलयुगी बेटे की कहानी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 16, 2025 17:10:28 IST

हरदोई से आलोक सिंह की रिपोर्ट 
Hardoi: मां की पिटाई करने वाले कलयुगी बेटे की कहानी सुनकर हर कोई दंग है। हरदोई के पाली कस्बे में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें एक बेटे ने अपनी मां को चप्पलों से पीटा। वजह थी शराब के लिए पैसे नहीं मिलना। मां ने जब पैसे देने से इनकार किया, तो बेटे का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने मां को घर के बाहर सड़क पर गिराकर पीटा।

वीडियो हुआ वायरल 

बेटे की इस हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में दिख रहा है कि बेटा अपनी मां को लात-घूंसों और चप्पलों से पीट रहा है। मां दर्द से कराह रही है, लेकिन बेटे का दिल नहीं पसीजता। बीच-बचाव करने आए भाई को भी उसने नहीं बख्शा और उसे भी चप्पलों से पीटा।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बेटे को व एक और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटा अक्सर शराब पीकर घर आता था और मां से पैसे मांगता था। पैसे नहीं देने पर वह मारपीट करता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ, जब मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो बेटे ने अपनी हदें पार कर दीं।

शराब पिने की लत है दुर्व्यवहार का कारण 

आरोपी के परिजनों ने बताया कि वो पहले ऐसा नहीं था। शराब पीने की लत के बाद से वह बदल गया है। वह अक्सर मां के साथ मारपीट करता था और घरवालों को धमकी देता था। परिजनों ने बताया कि उसने अपनी माता और छोटे भाई के साथ मारपीट की है। पुलिस का कहना है कि यह परिवार तीन-चार भाइयों का है जो आपस में लड़ा करते हैं कहीं शराब के लिए और कहीं नाली के पानी को लेकर,उसी में आज यह मारपीट हुई है आरोपी का एक भाई और है जो वीडियो बना रहा है और जो बोल रहा है कि और मारो उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी व वीडिओ बनाने वाले भाई को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश करेंगी , जहां इन दोनों 14 दिन जेल मे रहना होगा फ़िर जमानत भी मिल जाएगी ।
इस घटना से यह साफ होता है कि शराब की लत कैसे एक व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। राजस्थान के कोटा में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जहां एक बेटे ने अपनी 65 साल की मां को बेरहमी से पीटा था। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ था।

हरदोई के पाली कस्बे की है घटना 

हरदोई के पाली कस्बे की इस घटना ने एक बार फिर से रिश्तों को शर्मसार किया है। इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और हम कहां जा रहे हैं? मां-बाप अपने बच्चों के लिए क्या नहीं करते, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है।
इस घटना ने यह जरूर साबित कर दिया है कि शराब की लत न केवल व्यक्ति को बर्बाद करती है, बल्कि पूरे परिवार को भी तबाह कर सकती है।

