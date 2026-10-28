हरदीप पुरी फिर से जाएंगे उच्च सदन, मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए किया नामांकन

Hardeep Puri : उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के रूप में पुरी का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है. इस महीने की शुरुआत में उन्हें उस राज्य से दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, क्योंकि बीजेपी ने वहां आठ नए चेहरों को मैदान में उतारा है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी मध्य प्रदेश की उस राज्यसभा सीट के उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार हैं, जो सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल. मुरुगन के इस्तीफे के बाद खाली हो गई थी.

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद के तौर पर पुरी का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला है. इस महीने की शुरुआत में उन्हें उस राज्य से दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया गया था, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों के लिए आठ नए चेहरों को मैदान में उतारा है. एल.मुरुगन के पास संसदीय कार्य मंत्रालय का प्रभार भी था, लेकिन उन्होंने केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्यसभा दोनों से इस्तीफा दे दिया, जबकि उच्च सदन (राज्यसभा) के सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल 2030 में खत्म होना था. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को लिखे अपने इस्तीफे में मुरुगन ने कहा कि वह तमिलनाडु की राजनीति पर ध्यान देना चाहते हैं.

उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सभी 10 उम्मीदवार (भारतीय जनता पार्टी से आठ और समाजवादी पार्टी से दो) इस महीने की शुरुआत में निर्विरोध चुने गए थे. रिटर्निंग ऑफिसर अजीत कुमार वर्मा ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव के मैदान में उतरे सभी 10 उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया है. नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख शुक्रवार (9 अक्टूबर) थी. निर्वाचित घोषित किए गए आठ भाजपा उम्मीदवारों में धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडे, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह चौहान और श्रुति गंगवार शामिल हैं। राज्यसभा के लिए चुने गए सपा के दो उम्मीदवार राम गोपाल यादव और धनराज परिमल नाथवानी हैं.