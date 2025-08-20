Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

संजय त्यागी की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र की स्वर्ग आश्रम रोड पर सोमवार की रात्रि उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार हमलावरों ने हापुड़ नगर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर अतुल त्यागी पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। गोली लगने से अतुल त्यागी घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि में अतुल त्यागी जिम से स्कूटी पर वापस लौट रहा था। तभी स्वर्ग आश्रम रोड पर पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। एक गोली स्कूटी में लगी जबकि दूसरी गोली अतुल त्यागी के कूल्हे में जा लगी। हमले के दौरान स्थानीय लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र कुमार शर्मा, थाना देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता, नगर कोतवाली प्रभारी मुनेश प्रताप सिंह तथा हाफिजपुर प्रभारी आशीष पुंडीर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। देर रात तक पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी।

लोगों में दहशत

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि अतुल त्यागी हापुड़ नगर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने में जुटी हुई है। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

