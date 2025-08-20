Home > उत्तर प्रदेश > Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

Uttar Pradesh: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र की स्वर्ग आश्रम रोड पर सोमवार की रात्रि उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार हमलावरों ने हापुड़ नगर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर अतुल त्यागी पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई।

Published By: Mohammad Nematullah
Published: August 20, 2025 08:20:15 IST

Hapur hindi, uttar pradesh hindi new, atul tyagi, hindi news
Hapur hindi, uttar pradesh hindi new, atul tyagi, hindi news

संजय त्यागी की रिपोर्ट, Uttar Pradesh: थाना हापुड़ देहात क्षेत्र की स्वर्ग आश्रम रोड पर सोमवार की रात्रि उस वक्त सनसनी फैल गई जब बाइक सवार हमलावरों ने हापुड़ नगर कोतवाली के हिस्ट्रीशीटर अतुल त्यागी पर फायरिंग कर दी। अचानक हुई गोलीबारी से क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। गोली लगने से अतुल त्यागी घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में देवनंदिनी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना का विवरण

जानकारी के अनुसार सोमवार रात्रि में अतुल त्यागी जिम से स्कूटी पर वापस लौट रहा था। तभी स्वर्ग आश्रम रोड पर पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार हमलावरों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। एक गोली स्कूटी में लगी जबकि दूसरी गोली अतुल त्यागी के कूल्हे में जा लगी। हमले के दौरान स्थानीय लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। गोलीबारी के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।

Jaipur Crime:दो सगे भाई का शव कार में मिला, शरीर पर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर, क्षेत्राधिकारी नगर जितेंद्र कुमार शर्मा, थाना देहात प्रभारी विजय कुमार गुप्ता, नगर कोतवाली प्रभारी मुनेश प्रताप सिंह तथा हाफिजपुर प्रभारी आशीष पुंडीर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। देर रात तक पुलिस ने आरोपियों की तलाश में कई स्थानों पर दबिश दी।

लोगों में दहशत

अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर ने बताया कि अतुल त्यागी हापुड़ नगर कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में 17 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने तीन अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फील्ड यूनिट घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र करने में जुटी हुई है। दिनदहाड़े हुई इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है। स्थानीय लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। वहीं, पुलिस का कहना है कि जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर मामले का पर्दाफाश किया जाएगा।

Bihar Weather Update: बिहार में अगले 7 दिनों तक दिखेगा मानसून का रौद्र रूप, इन 20 जिलों में आज भारी बारिश के आसार, IMD ने…

Tags: crime newshapur newsuttar pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
Hapur News: जिम से लौट रहे हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली मारी, दो बुलेट सवार अज्ञात बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?