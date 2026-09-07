दुनिया देख पाएगा ‘हनुमान अंश’ का ये नेत्रहीन सिंगर? नीम करोली बाबा की बरसी कृपा, CM मोहन यादव ने किया इलाज का ऐलान

Hanuman Ansh singer Sunil Lodhi eye treatment: नीम करोली बाबा के जीवन पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर आंधी बनकर आई है. इस फिल्म में जिस आवाज ने हजारों हनुमान भक्तों को भावुक कर दिया, क्या वही आवाज अब दुनिया को अपनी आंखों से देख पाएगी? यह सवाल इन दिनों मध्य प्रदेश के बुंदेली गायक सुनील लोधी की कहानी से जुड़ गया है. फिल्म ‘हनुमान अंश’ के चर्चित भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ को अपनी आवाज देने वाले सुनील जन्म से नेत्रहीन हैं. उनकी गायकी ने लोगों का दिल जीता तो अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनकी जिंदगी में उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है.

मुख्यमंत्री ने सुनील लोधी की आंखों का इलाज सरकार की ओर से कराने का ऐलान किया है. इतना ही नहीं, उनकी प्रतिभा के सम्मान में एक लाख रुपये की सम्मान निधि देने की घोषणा भी की गई है. मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों से उनकी आंखों की जांच कराई जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि इलाज के बाद उनकी रोशनी लौटने की कोई संभावना है या नहीं.

सीएम आवास पहुंचकर सुनाया भजन

4 सितंबर 2026 को सागर जिले के प्रतिभाशाली युवा बुंदेली गायक सुनील लोधी अपने माता-पिता के साथ भोपाल स्थित मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. यहां मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उनका स्वागत किया. मुलाकात के दौरान सुनील ने तंबूरा बजाते हुए अपना चर्चित भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ सुनाया. मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया.

सुनील की आवाज सुनकर मुख्यमंत्री भी प्रभावित हुए. उन्होंने उनकी गायकी और प्रतिभा की तारीफ की और कहा कि ऐसे कलाकारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग करेगी. सुनील की संगीत शिक्षा पूरी कराने में मदद का भरोसा भी दिया गया. इसके साथ ही उन्हें प्रदेश के संस्कृति विभाग से जोड़ने की बात कही गई, ताकि उनकी कला को उचित मंच मिल सके.

‘हनुमान अंश’ के भजन ने दिलाई पहचान

नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित बताई जा रही फिल्म ‘हनुमान अंश’ रिलीज के बाद चर्चा में है. फिल्म के साथ इसका भजन ‘मैंने तेरे ही भरोसे’ भी खूब पसंद किया जा रहा है. इस भजन को अपनी सादगी भरी आवाज में गाने वाले सुनील लोधी अचानक लोगों की नजरों में आ गए. सुनील के लिए यह सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने का मौका बन गया. हनुमान भक्ति से जुड़े इस गीत ने उनकी आवाज को हजारों लोगों तक पहुंचाया.

अब आंखों की रोशनी की उम्मीद

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सुनील लोधी ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों से इतना प्यार मिल रहा है, यह उनके लिए बेहद खास है. सुनील का मानना है कि हनुमान जी की कृपा से ही उन्हें फिल्म में गाने का मौका मिला और भजन को इतना प्यार मिला.