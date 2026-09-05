थिएटर में हनुमान चालीसा की धुन पर चीखती-रोती महिला...'हनुमान अंश' का बताकर वायरल किया वीडियो, मामला तो कुछ और ही निकला!

Hanuman Ansh Movie Woman Screamed in Theatre: सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो सच के कितने करीब होते हैं और कैसे लोग लाइक्स व व्यूज के चक्कर में किसी पुरानी घटना को नया रंग दे देते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है. नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित फिल्म ‘हनुमान अंश’ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है और महज 2 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई करते हुए 61 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है. इसी सक्सेस के बीच इंटरनेट पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें एक महिला थिएटर के अंदर हनुमान चालीसा की धुन पर जोर-जोर से रोती, चीखती और बेकाबू होती नजर आ रही है. दावा किया गया कि यह चमत्कार ‘हनुमान अंश’ फिल्म देखने के दौरान हुआ. लेकिन जब इस वायरल दावे की तह तक पड़ताल की गई, जो सच सामने आया उसने सोशल मीडिया दावों की पोल खोलकर रख दी.

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क्या सच में हनुमान अंश से जुड़ा है वीडियो?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और एक्स (ट्विटर) पर इन दिनों एक वीडियो को ‘हनुमान अंश’ से जोड़कर शेयर किया जा रहा है. वीडियो में साफ दिखता है कि सिनेमाघर के अंदर फिल्म चल रही है और हनुमान चालीसा की धुन पर एक महिला अपनी सीट पर बुरी तरह बिलख रही है, जमीन पर लौटने जैसी हरकत कर रही है और आसपास बैठे लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे हैं. इस वीडियो को शेयर करने वाले दावा कर रहे थे कि फिल्म देखते वक्त महिला भक्ति में इतनी लीन हो गई कि उसका खुद पर काबू नहीं रहा. कुछ लोगों ने तो इसे बुरी आत्माओं का प्रभाव तक बता दिया. जबकि कई लोग इसे नीम करोली बाबा का चमत्कार कहने लगे. इस दावे ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया, लेकिन जब वीडियो की परतें खंगाली गई और फैक्ट चेक किए गए तो पता चला कि वीडियो रामभक्त हनुमान से जुड़ा तो है लेकिन हनुमान अंश का इससे कोई लेना-देना नहीं है.

While watching the movie Hanuman Ansh in a theatre today, a woman suddenly started screaming and seemed to have no control over her body. This happened while she was listening to the Hanuman Chalisa, and she became emotional. When a film reaches your heart and you get… https://t.co/BeAkDK77Eq pic.twitter.com/E5kvqtjsd0 — 𝐃𝐑𝐱 𝐑𝐎𝐇𝐈𝐓 𝐌𝐈𝐒𝐑𝐀 (@DRxRohitMishraa) September 3, 2026

आखिर क्या है वायरल वीडियो का असली सच?

पड़ताल करने पर पता चला कि यह वीडियो हालिया रिलीज फिल्म ‘हनुमान अंश’ का है ही नहीं, बल्कि 2 साल पहले जनवरी 2024 में रिलीज ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘हनुमान’ (Hanu-Man) की स्क्रीनिंग का है. वीडियो हैदराबाद के उपाल इलाके के एक सिनेमाघर की है. वाकया कुछ ऐसा था कि फिल्म के क्लाइमेक्स के दौरान पावरफुल हनुमान चालीसा की धुन बजती है, तब थिएटर में बैठी एक महिला अचानक से सुध-बुध खो बैठती है और जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगती है. उस समय भी यह वीडियो इंटरनेट पर खूब चर्चा का विषय बना था, जिसे कुछ लोगों ने गहरी भक्ति और आध्यात्मिक प्रभाव माना था तो कुछ ने इसे मेडिकल कंडीशन करार दिया था. इसी पुराने और हैदराबाद वाले वीडियो को अब शातिर लोगों ने नीम करोली बाबा की फिल्म ‘हनुमान अंश’ से जोड़कर नया एंगल दे दिया.

2 करोड़ के बजट में छप्परफाड़ चमत्कारी कमाई

भले ही वायरल वीडियो झूठा साबित हुआ हो, लेकिन फिल्म ‘हनुमान अंश’ की सफलता अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है. डॉ. विशाल चतुर्वेदी के निर्देशन में बनी इस बायोपिक फिल्म ने शुरुआती दो हफ्तों में बेहद धीमी शुरुआत करते हुए सिर्फ 1.48 करोड़ रुपये ही कमाए थे, यहां तक कि ओपनिंग डे पर कलेक्शन महज 10 लाख रुपये था. लेकिन तीसरे हफ्ते से ऐसा बॉक्स ऑफिस मैजिक चला कि दर्शक दीवाने हो गए. सिनेमाघरों के बाहर लड्डू बांटे जाने लगे और ‘हनुमान सदा सहायते’ के नारे गूंज उठे. मात्र 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने 27 दिनों के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 61.88 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन और 72.97 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर डाली है, जो कि लगभग 2994 प्रतिशत का बंपर प्रॉफिट है.

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