Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!

Haldwani Crime: उत्तराखंड के हल्द्वानी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है. हल्द्वानी के जवाहर नगर इलाके में शख्स को अपने साले पर शक था कि वह उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है. दावा है कि एक-दो बार दोनों को कमरे में देखा. पूछने पर पत्नी ने सिर्फ इतना कहा कि वह उसका भाई लगता है, लेकिन पति का शक बढ़ता गया. इस बीच बुधवार-गुरुवार की मध्य रात्रि पत्नी को रिश्ते के भाई को देकर आग बबूला हो गया. इसके आधी रात को पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने आधी रात बिजली के तार से साले का गला घोंट दिया.

पूरा मामला बनभूलपुरा के जवाहर नगर का है. घटनाक्रम के अनुसार, दामाद (पति) आधी रात को घर पहुंचा. सुबह परिवार के लोग सोकर उठे तो बरामदे में अमन ठाकुर का शव देख हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपों के आधार पर दामाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है.

यह भी जानकारी मिली है कि पति ने साले अमन से पत्नी से संबंध को लेकर पूछा था. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी. इसके बाद उदास मन से अमन घर लौट गया और रोज की तरह बरामदे में सो गया. शक है कि रात करीब 12 बजे दामाद (पति) दोबारा वहां पहुंचा. इस दौरान गुस्से से भरे जीजा ने गहरी नींद में सो रहे साले अमन का बिजली के तार से गला घोंट दिया. इसके बाद वह अपने घर जाकर सो गया.

वहीं, परिवार के अनुसार दामाद को पत्नी और अमन के बीच संबंध होने का शक था, इसके चलत आए दिन विवाद होते रहता था. उधर, सपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि दामाद पर हत्या का संदेह है. सीओ/एएसपी सिटी अमित सैनी के अनुसार उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

अनाथ था अमन ठाकुर

अमन ठाकुर (29) मूलरूप से गढ़मुक्तेश्वर/ हापुड़ का रहने वाला है. जवाहर नगर वार्ड -14 बनभूलपुरा निवासी नगर निगम की सफाईकर्मी विधवा महिला के परिवार के साथ करीब तीन वर्ष से रह रहा था. मंगलवार रात पड़ोस में बच्चे की जन्मदिन पार्टी थी, जिसमें अमन भी गया था. इस दौरान उसका अपने जीजा के साथ झगड़ा हो गया.

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