Home > देश > Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!

Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!

Haldwani Crime: उत्तराखंड के हल्द्वानी में पति को पत्नी के चरित्र पर शक था. उसे लगता था कि पत्नी अपने ही मुंह बोले भाई के साथ संबंध बनाती है.

By: JP Yadav | Published: September 17, 2026 12:11:53 PM IST

Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही 'भाई' से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!
Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही 'भाई' से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!


Haldwani Crime: उत्तराखंड के हल्द्वानी से रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आ रही है. हल्द्वानी के जवाहर नगर इलाके में शख्स को अपने साले पर शक था कि वह उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध बनाता है. दावा है कि एक-दो बार दोनों को कमरे में देखा. पूछने पर पत्नी  ने सिर्फ इतना कहा कि वह उसका भाई लगता है, लेकिन पति का शक बढ़ता गया. इस बीच बुधवार-गुरुवार की मध्य रात्रि पत्नी को रिश्ते के भाई को देकर आग बबूला हो गया. इसके आधी रात को पत्नी से अवैध संबंध के शक में पति ने आधी रात बिजली के तार से साले का गला घोंट दिया. 

पूरा मामला बनभूलपुरा के जवाहर नगर का है. घटनाक्रम के अनुसार,  दामाद (पति) आधी रात को घर पहुंचा. सुबह परिवार के लोग सोकर उठे तो बरामदे में अमन ठाकुर का शव देख हड़कंप मच गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपों के आधार पर दामाद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है. 

You Might Be Interested In

यह भी जानकारी मिली है कि पति ने साले अमन से पत्नी से संबंध को लेकर पूछा था. इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई थी. इसके बाद उदास मन से अमन घर लौट गया और रोज की तरह बरामदे में सो गया. शक है कि रात करीब 12 बजे दामाद (पति) दोबारा वहां पहुंचा. इस दौरान गुस्से से भरे जीजा ने गहरी नींद में सो रहे  साले अमन का बिजली के तार से गला घोंट दिया. इसके बाद वह अपने घर जाकर सो गया.  

वहीं, परिवार के अनुसार दामाद को पत्नी और अमन के बीच संबंध होने का शक था, इसके चलत आए दिन विवाद होते रहता था. उधर, सपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि दामाद पर हत्या का संदेह है. सीओ/एएसपी सिटी अमित सैनी के अनुसार उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. 

अनाथ था अमन ठाकुर

अमन ठाकुर (29) मूलरूप से गढ़मुक्तेश्वर/ हापुड़ का रहने वाला है. जवाहर नगर वार्ड -14 बनभूलपुरा निवासी नगर निगम की सफाईकर्मी विधवा महिला के परिवार के साथ करीब तीन वर्ष से रह रहा था. मंगलवार रात पड़ोस में बच्चे की जन्मदिन पार्टी थी, जिसमें अमन भी गया था. इस दौरान उसका अपने जीजा के साथ झगड़ा हो गया.  

यह भी पढ़ें:  Germany Transgender Assault Case: 15 साल की लड़की को देखते ही बेकाबू हुआ ट्रांसजेंडर, टॉयलेट में लेकर गया फिर…

यह भी पढ़ें:  Hardoi Crime: रातभर पत्नी के साथ बिस्तर पर सोया रहा, फिर 2 बजे के बाद कर दिया घिनौना कांड

 

Tags: home-hero-pos-8uttarakhand news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गणपति पूजा के दौरान अंकिता लोखंडे क्यों हुईं ट्रोल?

September 16, 2026

किसानों के लिए कौन सी स्कीम हैं?

September 16, 2026

मुबंई के 1 BHK में कैसी जिंदगी बिताती हैं आंचल...

September 16, 2026

राजपाल यादव को मिला सुप्रीम कोर्ट से आखिरी मौका

September 15, 2026

कौन हैं एलिसिया कौर?

September 15, 2026

मसूर की दाल ज्यादा खाने से क्या होता है?

September 14, 2026
Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!
Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!
Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!
Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!
Haldwani Crime: पत्नी के थे अपनी ही ‘भाई’ से संबंध, पति आधी रात उठा और डेढ़ मिनट में कर डाला कांड!