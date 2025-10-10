Haldiram Bhujia में छिपा है ये जहर, आपकी परफेक्ट बॉडी को ऐसे कर रहा बर्बाद!
Haldiram Bhujiya : हर किसी को चाय के साथ भुजिया खाना काफी पसंद होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देखना के बाद आप इसे खाने से पहले 10 बार सोचेंगे

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: October 11, 2025 9:31:09 AM IST

Haldiram Bhujiya : आजकल मिलावटी चीजें हमारे खाने का हिस्सा बनती जा रही हैं. कभी पनीर में मिलावट की खबरें आती हैं, तो कभी तेल या दूध में. अब एक और हैरान कर देने वाली बात सामने आ रही है Haldiram Bhujia को लेकर. ये नमकीन लगभग हर घर में खाई जाती है. बच्चे हों या बड़े, चाय के साथ हल्का नाश्ता करना हो या सफर में कुछ खाने को चाहिए भुजिया का नाम सबसे पहले आता है. लेकिन अब एक वायरल वीडियो ने सबका ध्यान इस ओर खींचा है कि ये हमारी सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है.

 वायरल वीडियो में क्या कहा गया है?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति Haldiram Bhujia को लेकर एक अहम जानकारी शेयर कर रहा है.

वीडियो के अनुसार- “अगर आप हर दिन एक छोटी कटोरी भुजिया खाते हैं, तो एक महीने में आप करीब 28 चम्मच पाम ऑयल (Palm Oil) यानी करीब 300 ग्राम फैट और 5600 कैलोरी अपने शरीर में ले जाते हैं.”

अब सोचिए, ये आंकड़े एक ऐसे स्नैक के हैं जिसे हम बिना सोचे-समझे हर दिन खा लेते हैं. यही नहीं, ये फैट और कैलोरी हमारे शरीर में धीरे-धीरे जमा होकर मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारियों की वजह बन सकते हैं.

पाम ऑयल: सस्ता लेकिन शरीर के लिए भारी

भुजिया जैसी चीजें स्वाद में जरूर अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें बनाने में इस्तेमाल होने वाला Palm Oil शरीर के लिए उतना ही नुकसानदायक है.

पाम ऑयल सस्ता होता है, इसलिए इसे प्रोसेस्ड फूड में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इसमें मौजूद सैचुरेटेड फैट्स शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल (LDL) को बढ़ाते हैं और दिल से जुड़ी समस्याएं खड़ी कर सकते हैं.

रोजाना की आदत बन सकती है खतरा

हर दिन चाय के साथ नमकीन खाने की आदत बहुत आम है, लेकिन जब आप रोज वही चीज खाते हैं जिसमें ज्यादा नमक, तेल और फैट हो तो वो धीरे-धीरे आपकी सेहत पर असर डालती है.

इसलिए जरूरी है कि नमकीन खाने की आदत पर कंट्रोल किया जाए. कभी-कभार स्वाद के लिए खाना ठीक है, लेकिन रोजाना इसे खाना खतरनाक हो सकता है.

पाम ऑयल के दुष्प्रभाव (Side Effects of Palm Oil)

पाम ऑयल में संतृप्त वसा (saturated fat) ज्यादा होता है, जो अधिक मात्रा में लेने पर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है. इससे हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है.

इसमें कैलोरी ज्यादा होती है. नियमित सेवन से मोटापा (Obesity) बढ़ सकता है.

कुछ रिसर्च बताती हैं कि पाम ऑयल के ऑक्सीकृत रूप (oxidized palm oil) से लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है.

ज्यादा संतृप्त वसा शरीर में सूजन बढ़ा सकती है, जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ता है.

उच्च मात्रा में पाम ऑयल के सेवन से इंसुलिन रेसिस्टेंस बढ़ सकती है, जिससे टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है.

कुछ लोगों में इससे मुंहासे (Acne) या त्वचा की एलर्जी हो सकती है.
 

