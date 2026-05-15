Halala Case: निकाह से पहले हलाला करो! हरिद्वार मे शर्त सुन खौल उठा महिला का खून, कोर्ट पहुंचा मामला

Halala Case: हरिद्वार से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल, हरिद्वार के बुग्गावाला इलाके से सामने आए एक मामले ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) और मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है. दरअसल, यहां एक मुस्लिम महिला को कथित तौर पर उसके पति मोहम्मद दानिश ने ट्रिपल तलाक़ देने के बाद घर से निकाल दिया. अपनी शादी के अचानक टूट जाने और भारी सामाजिक दबाव के बीच, महिला ने पूरी तरह से उम्मीद खो दी थी. इस हाल में वो अपने भाई के साथ सामाजिक कार्यकर्ता अली खान के पास पहुँची और उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी. अली खान ने महिला को समझाया कि उत्तराखंड में अभी लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के तहत, ट्रिपल तलाक़ को मान्यता नहीं है, और यह कानून महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है. इस दौरान अली खान ने महिला को भरोसा दिलाया कि वो इस मामले में उसे न्याय दिलाने के लिए हर तरह की कोशिश करेंगे.

वापसी के लिए हलाला करवा रहा था दानिश

इस मामले के अगले दिन अली खान, पीड़ित महिला और उसके भाई के साथ, आरोपी पति मोहम्मद दानिश से मिलने पहुंचा. बातचीत के दौरान हालात तब और बिगड़ गई, जब दानिश ने महिला को वापस अपनाने के लिए हलाला की बात कही. इस दौरान अली खान ने जानकारी दी कि जैसे ही उसने हलाला की बात सुनी वैसे ही उनका गुस्सा और बढ़ गया और खून खौल उठा. इसके बाद उन्होंने इस कुप्रथा के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया. इसके बाद, उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौर जिन्होंने UCC का मसौदा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभाई थी उनसे संपर्क किया और उन्हें पूरे मामले मामले की जानकारी दी. दोनों ने मिलकर पीड़ित महिला को कानूनी सहायता दिलाने के लिए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया.

UCC एक्ट का फायदा

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और UCC के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई. एक लंबी लड़ाई और लगातार कानूनी प्रयासों के बाद, पुलिस ने हलाला से जुड़े इस मामले में नौ आरोपियों जिनमें पति मोहम्मद दानिश भी शामिल है, उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. वहीं बता दें कि ​​उत्तराखंड में UCC लागू होने के बाद, इस तरह के मामलों में इसे एक अहम कानूनी मील का पत्थर माना जा रहा है.

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मुस्लिम महिला के लिए जागरूकता कितनी जरूरी

सामाजिक कार्यकर्ता अली खान इस बात पर ज़ोर देते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बेहद ज़रूरी है. उन्होंने कहा कि आज भी, कई महिलाएं अपने अधिकारों और लागू कानूनों की जानकारी न होने के कारण अन्याय सहने को मजबूर हैं. यदि महिलाएं कानून के बारे में जागरूक और भली-भांति सूचित होंगी, तो वे अपने अधिकारों को पाने और उनकी रक्षा करने के लिए मज़बूती से खड़ी हो सकती हैं. **एक किसान परिवार में जन्मे अली खान हमेशा से एक मज़बूत सहारा साबित हुए हैं.

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