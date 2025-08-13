Hajj Yatra 2026: हज यात्रियों के लिए इंतजार खत्म! जल्द खुलेगी लॉटरी, कैसे चेक करें कुर्राह ड्रा?

Hajj Yatra 2026: भारत के हज यात्रियों के लिए अब इंतजार खत्म हो गया है। भारतीय हज समिति 13 अगस्त को हज 2026 के लिए हजयात्रियों के चयन हेतु कुर्राह या कुरानदाज़ी नामक लॉटरी का आयोजन करेगी। जिन आवेदकों ने 7 अगस्त की अंतिम तिथि तक अपने फॉर्म जमा कर दिए थे, वे अब यह देख सकते हैं कि उनका चयन हुआ है या नहीं। सरकार ने अभी तक आवेदकों की कुल संख्या का खुलासा नहीं किया है। हज 2026 अगले साल 24 से 29 मई के बीच होने की उम्मीद है।

Hajj 2026: कुर्राह ड्रॉ स्थल

समिति सुबह 11:30 बजे मुंबई के हज हाउस स्थित भारतीय हज समिति के समिति कक्ष में कुर्राह का आयोजन करेगी। मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है, “कुर्राह ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा और भारतीय हज समिति की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा।” इसमें आगे कहा गया है कि अनंतिम रूप से चयनित और प्रतीक्षा सूची में शामिल तीर्थयात्रियों की सूची उसी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। बयान में कहा गया है, “आवेदकों को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।” हज यात्री अपने कवर नंबर का उपयोग करके अपनी स्थिति और कुर्राह परिणाम देख सकते हैं।

सभी अस्थायी रूप से चयनित हज यात्रियों को 20 अगस्त तक 1,52,300 रुपये की अग्रिम हज राशि का भुगतान करना होगा। भुगतान न करने पर उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा।

Hajj 2026: प्रस्थान बिंदु और उड़ानें

हज 2026 के लिए देश भर में 18 प्रस्थान बिंदु होंगे, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु के साथ-साथ अन्य टियर-2 शहर शामिल हैं। भोपाल, विजयवाड़ा और औरंगाबाद में प्रस्थान बिंदु नहीं होंगे। आने और जाने वाली उड़ानों का विवरण बाद में जारी किया जाएगा।

हज समिति ने कामकाजी पेशेवरों के लिए लघु अवधि हज पैकेज की पुष्टि की है। इस योजना के तहत 10,000 से अधिक हज यात्री आवेदन कर सकते हैं। सरकारी योजना के तहत भारत का कुल कोटा 175,025 है। इस पैकेज में सऊदी अरब में 20 दिनों का प्रवास शामिल है। यदि आवेदन 10,000 से अधिक होते हैं, तो अंतिम सूची की पुष्टि कुर्राह के माध्यम से की जाएगी।

