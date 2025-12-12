Home > देश > अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की बेटी हसीन मिर्जा से रेप, जान से मारने की भी कोशिश, वीडियो जारी कर PM Modi से लगाई ये गुहार

Haseen Mastan Mirza Case: अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में हसीन मिर्जा कह रही हैं कि उनका रेप हुआ है. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से इंसाफ की गुहार लगाई है.

By: Hasnain Alam | Last Updated: December 12, 2025 5:30:18 PM IST

Haji Mastan Mirza Daughter Haseen Mastan Mirza
Haji Mastan Mirza Daughter Haseen Mastan Mirza


Haseen Mastan Mirza Video: कभी मुंबई पर राज करने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी हसीन मस्तान मिर्जा वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से एक गुहार लगाती दिख रही हैं. वीडियो में हसीन कह रही है कि लोगों ने उनके पिता की संपत्ति हड़पने के लिए जान से मारने की धमकी दी है. साथ ही हसीन ने रेप का भी आरोप लगाया है.

हसीन मिर्जा ने वीडियो में अपने केस का जिक्र कर पीएम मोदी से अपील करते हुए कहा- “हमलोग इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं. आप कृपया देश के कानून को मजबूत कीजिए. आपसे हाथ जोड़कर विनती है. देश में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमने जिसपर केस किया है, वो कोर्ट ही नहीं आ रहे हैं. ऐसे में आप कानून को सख्त कीजिए.”

उन्होंने वीडियो में आगे कहा कि देश का कानून सख्त होगा तो न रेप होगा, न ही हत्या होगी. न ही कोई किसी की प्रॉपर्टी छीनेगा. न ही किसी की पहचान छिपाई जा सकेगी.

मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई- हसीन मस्तान मिर्जा

हसीन मिर्जा ने कहा- “मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरा रेप किया गया. मेरी हत्या की भी कोशिश की गई, तो ये जो मेरे साथ हो रहा है, और भी लोगों के साथ हो रहा है. अगर हमारे देश का कानून सख्त रहेगा तो लोग क्राइम करने से पहले 10 बार सोचेंगे.”

हाजी मस्तान मिर्जा की बेटी ने पीएम और गृह मंत्री से अपील करते हुए कहा कि देश का कानून सख्त कीजिए, ताकि इतने दिनों से जो हम इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, हमें इंसाफ मिले. 

कौन था हाजी मस्तान मिर्जा?

बता दें कि हाजी मस्तान मिर्जा का जन्म तमिलनाडु के पनईकुलम में 1 मार्च 1926 को हुआ था. मस्तान मिर्जा का 1970 और 80 के दशक में मुंबई में एक बड़ा नाम हुआ करता था. उसकी पहचान अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर थी. वह अवैध सोने, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का एक तस्कर था, जो बाद में संगठित अपराध के बड़े नाम के रूप में स्थापित हुआ. मस्तान का कारोबार मुख्य रूप से समुद्री तस्करी और रियल एस्टेट में फैला हुआ था.

वहीं आपातकाल के दौरान जेल में रहने के बाद मस्तान का नजरिया बदल गया. 1980 के दशक के शुरुआती सालों में उसने राजनीति में कदम रखा और ‘भारतीय दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ’ नाम से एक पार्टी की स्थापना की. हाजी मस्तान का 1994 में निधन हो गया था. अब बेटी का वीडियो सामने आने के बाद हाजी मस्तान मिर्जा एक बार फिर से सुर्खियों में है.

