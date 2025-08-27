जिम बना अखाड़ा! अंदर घुसा लड़कों का झुंड, Video में शख्स को रॉड से बेरहमी से पीटा

Gym Viral Video: सोशल मीडिया पर हर रोज़ हजारों वीडियो वायरल होती हैं। वहीँ अब एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ है जिसे देखने के बाद शायद लड़के जिम जाना छोड़ दें। वायरल वीडियो में फिटनेस की जगह मारपीट का नजारा देखने को मिला। ये वीडियो इतना भयानक है कि जिसने भी देखा हैरान रह गया। इस वीडियो को देखने के बाद आप हैरान रह जाएंगे।

वायरल हुआ वीडियो

वीडियो की शुरुआत में सबकुछ ठीक चल रहा होता है। लोग अपना अपना वर्कआउट कर रहे हैं। वहीँ फिर अचानक कुछ लड़के जिम में घुस आते हैं और माहौल पूरी तरह गर्म हो जाता है। ये लड़के सीधे जिम में मौजूद एक शख्स के पास पहुंचते हैं और आते ही दो मिनट बात करते हैं। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ जाता है कि ये बात कब हाथापाई में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। इस दौरान लड़कों का ग्रुप उस अकेले शख्स को बेरहमी से पीटने लगता है।

What did I just saw 😳 pic.twitter.com/GZhcVKaBqe — Godman Chikna (@Madan_Chikna) August 24, 2025

रॉड से किया वार

इस वीडियो के शुरुआत में तो वो सिर्फ घूंसे-घूंसों से हमला करते हैं, लेकिन इसके बाद जिम में रखे रॉड को उठा लेते हैं और बेरहमी से पीटने लगते हैं। वहीँ इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पीड़ित खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उस पर लगातार वार करते रहते हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद हर कोई हैरान है। पूरी घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यह जंगल की आग की तरह फैल गया। @Madan_Chikna नाम के एक यूजर ने इसे एक्स प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। कुछ ही घंटों में वीडियो को लाखों बार देखा गया और हज़ारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ दीं।

