Home > देश > Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?

Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?

Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित डबरा में नवनिर्मित नवग्रह शक्तिपीठ की कलश यात्रा के पूर्व कलश वितरण के समय हादसा हो गया. साथ ही एक महिला की मौत भी हो गई, इस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास-

By: sanskritij jaipuria | Published: February 10, 2026 3:24:56 PM IST

ग्वालियर में मची भगदड़
ग्वालियर में मची भगदड़


Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित डबरा में नवनिर्मित नवग्रह शक्तिपीठ की कलश यात्रा के पूर्व कलश वितरण के समय हादसा हो गया. यहां पर भगदड़ मचने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए है. एक बच्ची और एक महिला को ग्वालियर स्थित एप्पल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जबकि इनमें से चार लोगों का इलाज डबरा अस्पताल में किया जा रहा है. यहां पर बता दें कि इस आयोजन के मेन यजमान पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं. यहां तीन दिन पंडित प्रदीप मिश्रा, तीन दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और तीन दिन कवि कुमार विश्वास का भी धार्मिक कार्यक्रम होना है. इसके अलावा, दाती महाराज 10 दिन और रात के दौरान विशेष अनुष्ठान करने वाले हैं.

You Might Be Interested In

हालात हुए कंट्रोल

जैसे ही घटना की जानकारी मिली आईजी श्री अरविंद सक्सेना एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर एवं एडिशनल एसपी अनु बेनीवाल, सी एम एच ओ डॉ सचिन श्रीवास्तव भी अस्पताल पहुंचे और लोगों को हाल लिया. घटना के बाद हालात को काबू कर लिया गया और कलश यात्रा अपने तय हुए मार्ग से होते हुए नवग्रह शक्तिपीठ पर पहुंची.

21 हजार से ज्यादा औरतें होंगी शामिल

खबर की माने तो कलश यात्रा से पहले स्टेडियम ग्राउंड में औरतों को कलश बाटें जाने थे. तभी वहां पर औरतों की भीड़ बढ़ गई. आयोजक करने वालों का दावा था कि इसमें 21,000 महिलाएं शामिल होंगी और वे नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नवग्रह शक्तिपीठ तक पहुंचेंगी. ये पर्व देश के प्रख्यात संतों, कथावाचकों और आध्यात्मिक हस्तियों का होगा. इसमें तमाम लोग शामिल होंगे. 
 कौन-कौन हुए शामिल?

You Might Be Interested In

इस भगदड़ में दाती महाराज समेत पंडोखर धाम के गुरुशरण शर्मा, धूमेश्वर धाम, दंदरौआ धाम और रावतपुरा सरकार सहित कई प्रमुख मठों के शंकराचार्य और संत भी शामिल होंगे. संत बद्रीश जी महाराज और उनके 70 उपासकों की टीम विधि-विधान से पूजा कराएगी. प्रतिदिन प्रत्येक ग्रह देवता के लिए एक-एक लाख आहुतियां दी जाएंगी.

You Might Be Interested In
Tags: dhirendra shastriGwalior stampede newshome-hero-pos-1Kalash Yatra stampedeNavgrah Peeth Mahotsav accident
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026

क्या सिर्फ सवाल पूछने के लिए किसी को गिरफ्तार कर...

February 8, 2026

इस वैलेंटाइन वीक अपने पर्टनर के साथ देखें ये Romantic...

February 7, 2026

शादी के बाद और भी बोल्ड दिखने लगीं ये बॉलीवुड...

February 7, 2026

ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मोहिना कुमारी आज कल...

February 6, 2026

खूबसूरती में बॉलीवुड हसीनाओं को कड़ी टक्कर देती हैं ‘महाकुंभ...

February 6, 2026
Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?
Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?
Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?
Gwalior stampede: मध्य प्रदेश के जिस आयोजन में आने वाले थे धीरेन्द्र शास्त्री और कवि कुमार विश्वास, जानिये वहां क्यों मच गई भगदड़?