स्मार्ट सिटी, लेकिन सोच घटिया! योग करती महिलाओं की तस्वीरों के साथ सड़क पर जो हुआ, देखकर आपका भी खून खौल उठेगा!

By: Shivani Singh | Last Updated: January 6, 2026 1:38:17 PM IST

मध्य प्रदेश के स्मार्ट सिटी ग्वालियर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आयी है जिसने देशभर में चिंता और बहस छेड़ दी है. शहर में सड़क किनारे की दीवार पर महिलाओं के योग करते हुए बनाए गए म्यूरल्स को जानबूझकर गलत तरीके से खरोंचने और गलत तरीके के निशान बनाकर खराब कर दिया गया है जो देखने में बेहद अश्लील हैं. यह नुकसान खास तौर पर महिलाओं की आकृतियों के चेहरों और प्राइवेट पार्ट को टारगेट करते हुए किया गया है. जो किसी शरारत से कहीं ज़्यादा है और महिलाओं की गरिमा की अनादर की एक गहरी समस्या की ओर इशारा करता है. सोशल मीडिया पर एक क्लिप तेज़ी से वायरल हो रहा है जिससे लोगों में काफी गुस्सा भड़का है.

म्यूरल्स को गलत तरीके से खरोंचा गया

खास बात यह है कि म्यूरल्स में अलग-अलग योग मुद्राओं में महिलाओं की सादी, काली आकृतियाँ थीं, जिनमें चेहरे नहीं थे. इनका मकसद “स्मार्ट सिटी” पहल के तहत शहर की सड़कों को सुंदर बनाना और स्वास्थ्य और फिटनेस को बढ़ावा देना था. यह नुकसान कोई आम तोड़फोड़ नहीं थी. आकृतियों के खास हिस्सों को टारगेट किया गया था और कलाकृति को सेक्शुअलाइज़ करने के लिए खरोंचा गया और निशान लगाए गए थे.

लोगों के गुस्से के जवाब में, एक स्थानीय निवासी ने म्यूरल्स के खराब हुए हिस्सों को खुद से दोबारा पेंट करके ठीक करने की पहल की. वहीं ​​अधिकारी अभी तक तोड़फोड़ के लिए ज़िम्मेदार अपराधियों की पहचान नहीं कर पाए हैं.

विकृत मानसिकता की पहचान

सोशल मीडिया यूज़र्स ने इस हरकत की कड़ी निंदा की है. इसे समाज में “विकृत मानसिकता” और “घटिया सोच” का नतीजा बताया है. इस घटना को देश में महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है और उन्हें कैसे वस्तु की तरह देखा जाता है, इस बड़े मुद्दे से जोड़ा गया है. कई लोगों ने दुख जताया कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ तक कि सार्वजनिक दीवारों पर बनी उनकी कलात्मक तस्वीरों में भी नहीं.

एक यूज़र ने लिखा, “हम कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं. क्या यही आज़ादी है? फिर लोग पूछ रहे हैं, ‘हमारी लड़की ने क्या पहना था?’ एक जानवर जानवर ही रहता है, चाहे उसे कितना भी अच्छा सिखाया जाए.” दूसरे ने कहा, “पुरुषों और महिलाओं में बीमार मानसिकता देश में कहीं और की तुलना में हिंदी बेल्ट में ज़्यादा आक्रामक और आम है.”

मरम्मत का काम जारी

एक और अपडेट में, एक इंस्टाग्राम वीडियो से पता चला कि खराब हुए म्यूरल्स को अब शुरू से दोबारा पेंट किया जा रहा है. खराब हुए हिस्सों को ढक दिया गया है, और कलाकृति को फिर से जीवंत करने के लिए मरम्मत का काम चल रहा है.

हालांकि दोबारा पेंट करने को एक सकारात्मक कदम के तौर पर सराहा गया है, लेकिन कई ऑनलाइन यूज़र्स ने कहा कि दीवार ठीक करना आसान है, लेकिन मानसिकता ठीक करना एक बहुत बड़ी चुनौती है. एक व्यक्ति ने कमेंट किया, “उन्हें महिलाओं की तस्वीरें फिर से बनानी चाहिए और सभी को यह बताना चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना इंसानियत है. दीवार पर यह लिखा होना चाहिए कि पेंटिंग को सेक्शुअलाइज़ करने की कोशिश करने वाले को जेल हो सकती है.” एक और ने कहा, “यह ऐसा है… हम सस्ती सोच को ठीक नहीं कर सकते… इसलिए लड़कियों को घर पर रहना चाहिए या बाहर निकलते समय दुपट्टा पहनना चाहिए। दोषियों को नहीं ढूंढ सकते इसलिए कला को ही मिटा दो. यह अब और भी परेशान करने वाला है. जब तक वे इसे पूरी तरह से दोबारा नहीं बनाते, तब तक यह अच्छा होगा.”

