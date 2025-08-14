Home > देश > Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम

Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम

Gwalior News: भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल हो चुके हैं और भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन देश में आज भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से सामने आया है।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 14, 2025 20:24:35 IST

Satish Dongre (Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम)
Satish Dongre (Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम)

संतोष सिंह की रिपोर्ट, Gwalior News: भारत को स्वतंत्र हुए 78 साल हो चुके हैं और भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लेकिन देश में आज भी जातिगत भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से सामने आया है। जहां एक सरकारी दलित अफसर अपने ही ऑफिस में जमीन पर चटाई बिछाकर काम करने को मजबूर है।

आज भी जारी है, जातिगत भेदभाव

भारत देश अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। ऐसे में उच- नीच और जातिगत भेदभाव की बात की जाए.. तो बात पुरानी लगती है और अंग्रेजों का समय याद आता है लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर स्थित भवन विकास निगम मध्यप्रदेश के सरकारी दफ्तर में जातिगत भेदभाव आज भी जारी है। दरअसल, तस्वीरों में आप ज़मीन पर चटाई बिछाकर काम करते हुए जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, वह इस विभाग में सहायक महा प्रबंधक सतीश डोंगरे है। जो बीते एक साल से अपने ऑफिस में इसी तरह जमीन पर चटाई बिछाकर बैठते हैं और विभागीय काम करते चले आ रहे हैं।

अपने विभाग पर जातिगत भेदभाव का आरोप

MP भवन विकास निगम का यह ऑफिस किराए के भवन में चल रहा है, जहां अन्य अधिकारियों को बैठने के लिए उन्हें चैंबर और टेबल कुर्सी दी गई हैं। सतीश डोंगरे एक साल से बैठने के लिए कुर्सी टेबल मांग रहे हैं, लेकिन, उनका विभाग अपने एक अधिकारी को कुर्सी टेबल तक नहीं दे पा रहा है। जबकि, उनके जूनियर टेबल कुर्सी के साथ अपने चैंबरों में बैठकर काम कर रहे हैं। ऐसे में दलित सरकारी कर्मचारी सतीश डोंगरे ने अपने विभाग पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया है।

Madhya Pradesh News: मुख्यमंत्री डॉ. यादव- “डायल 112 सेवा त्वरित प्रक्रिया और सहायता का वादा है”

वरिष्ठ अधिकारी का जवाब

मध्यप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी अतिरिक्त महाप्रबंधक अच्छेलाल अहिरवार जवाब दिया, कि भोपाल मुख्यालय डिमांड भेजी गई है। जब फंड आएगा तब कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाएगी।

क्या आज भी जातिगत भेदभाव होते हैं?

बहरहाल आज़द भारत की यह तस्वीर यह सोचने पर मजबूर करती है, कि क्या आज भी जातिगत भेदभाव होते हैं, वो भी एक सरकारी दफ्तर में, जहां एक साल बाद भी एक अधिकारी को टेबल, कुर्सी भी नसीब नहीं हो पा रही है।

Farmer Digitalization: ‘टेकी’ होंगे बिहार के किसान! खेती में आएगा डिजिटल तूफान, जानिए ऐसा क्‍या कर रही है सरकार

Tags: gwalior newsMadhya Pradesh
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025

इस गणेश चतुर्थी पर झटपट बनाएं कुछ इस तरह मोदक

August 13, 2025

Vitamin D की कमी को दूर करने के लिए खाएं...

August 13, 2025

बालों से झड़ने रोकने के लिए खाएं ये 6 सुपरफूड्स

August 13, 2025

रोजाना करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 13, 2025

Bad cholesterol को जड़ से बाहर निकाल फेंक देगें ये...

August 13, 2025
Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम
Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम
Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम
Gwalior News: भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस, लेकिन वही पुराना जातिगत भेदभाव, सरकारी विभाग में करते हैं चटाई बिछाकर काम
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?