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कामाख्या मंदिर के पास खौफनाक वारदात, कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या, CCTV में कैद हुई वारदात

असम के गुवाहटी में मां कामाख्या देवी मंदिर के पास एक कैब ड्राइवर की हत्या कर दी गई. देर रात की गई इस हत्या का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है.

By: Deepika Pandey | Published: July 9, 2026 2:12:05 PM IST

कामाख्या देवी मंदिर के पास मर्डर
कामाख्या देवी मंदिर के पास मर्डर


Kamakhya Temple Murder: असम के गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर के पास एक कैब ड्राइवर की पीट-पीटकर हत्या का मामला सामने आया है. घटना देर रात की बताई जा रही है. पुलिस ने वारदात के कुछ ही मिनटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मृतक की पहचान रूपम दास के रूप में हुई है, जो कामाख्या इलाके का रहने वाला था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी राहुल पाठक ने उस पर बांस की लाठी से कई बार हमला किया. गंभीर चोटों के कारण रूपम दास की मौके पर ही मौत हो गई.

CCTV में कैद हुई पूरी घटना

जांच में सामने आया है कि यह हमला मां कामाख्या मंदिर के पास स्थित मां मनसा होटल के नजदीक हुआ. पुलिस को आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज मिली है, जिसमें आरोपी राहुल पाठक बांस की लाठी से रूपम दास पर लगातार हमला करता दिखाई दे रहा है. पुलिस का कहना है कि यह फुटेज जांच में अहम सबूत साबित हो सकती है.

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लोगों ने पकड़ा आरोपी

हमले के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया. स्थानीय लोगों ने उसकी पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर हत्या में इस्तेमाल की गई बांस की लाठी भी बरामद कर ली है.

फोरेंसिक और CID टीम जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही CID और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से सबूत जुटाए और जांच के लिए कई नमूने एकत्र किए. पुलिस अब फोरेंसिक रिपोर्ट, CCTV फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच

स्थानीय लोगों का दावा है कि आरोपी राहुल पाठक ड्रग्स का आदी है और पहले भी हिंसक मामलों में उसका नाम सामने आ चुका है. यहां तक कि उस पर पहले हत्या के एक मामले में जेल जा चुका होने का भी आरोप है. हालांकि, पुलिस ने कहा है कि उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही इसकी आधिकारिक पुष्टि की जाएगी.

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