गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट ऑफिस को WFH… तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह

Gurugram Weather Update: भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) को देखते हुए गुरुग्राम ने एडवाइजरी (Advisory) जारी की है, जिसमें कहा गया है कि जिले के सभी कॉर्पोरेट ऑफिस (Corporate Offices) और निजी संस्थानों को सलाह दी गई है।

Published: September 1, 2025 21:20:00 IST
Published: September 1, 2025 21:20:00 IST

Gurugram Weather Update
Gurugram Weather Update

Gurugram Weather Update: गुरुग्राम (Gurugram) में सोमवार दोपहर लगातार बारिश हुई, जिससे शहर भर में जलभराव और यातायात जाम हो गया। राजीव चौक, सोहना रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और सदर्न पेरिफेरल रोड सहित गुरुग्राम के कई इलाकों में जलभराव के कारण भारी जाम लग गया। भारी भीड़ के कारण वाटिका चौक और ट्यूलिप चौक के बीच वाहनों की आवाजाही भी ठप रही।

ऑफिस और स्कूलों को प्रशासन की सलाह

भारी बारिश और ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert) को देखते हुए गुरुग्राम ने एडवाइजरी (Advisory) जारी की है, जिसमें कहा गया है कि आज दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक गुरुग्राम शहर में 100 मिमी से अधिक भारी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग (Indian Meteorological Department) ने अपने पूर्वानुमान में 02-09-2025 तक भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

उपरोक्त पूर्वानुमान के मद्देनजर, जिले के सभी कॉर्पोरेट ऑफिस (Corporate Offices) और निजी संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए कहें; और जिले के सभी स्कूलों को ऑनलाइन क्लास (online class) संचालित करने की सलाह दी जाती है।

गुरुग्राम के लिए ऑरेंज अलर्ट

आईएमडी (IMD) के नवीनतम पूर्वानुमान (Latest Forecast) के अनुसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हालाँकि, 1 सितंबर की आधिकारिक वेबसाइट पर अभी तक दिल्ली के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। इससे पहले, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया था, और गाजियाबाद के लिए सोमवार दोपहर तक येलो अलर्ट जारी किया गया था।

दिल्ली में 400.1 मिमी बारिश हुई, जो 233.1 मिमी के मासिक दीर्घावधि औसत (LPA) से 72% अधिक है। IMD के अनुसार, सितंबर में भी इसी तरह का रुझान रहने की उम्मीद है। पिछले रुझानों के अनुसार, दिल्ली में लगभग 123 मिमी बारिश हो सकती है। इससे दिल्ली की वार्षिक वर्षा 1,000 मिमी के आंकड़े को पार कर जाएगी।

बाकी राज्यों में भी हालत खराब

लेकिन उत्तर भारत के अन्य राज्यों के लोगों के लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे हैं। पंजाब में पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, नवांशहर, रूपनगर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, सास नगर और पटियाला, उत्तराखंड में उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौरी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर, और हिमाचल में कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, सोलन, शिमला और सिरमौर सभी को आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट के तहत रखा गया है।

Delhi Floods News: बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, बाढ़ के चलते मंगलवार शाम से पुराने रेलवे पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद

Tags: Gurugram Weather Update
गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट ऑफिस को WFH… तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह

गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट ऑफिस को WFH… तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह
गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट ऑफिस को WFH… तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह
गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट ऑफिस को WFH… तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह
गुरुग्राम प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी, कॉर्पोरेट ऑफिस को WFH… तो स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलाने की सलाह
