गुरुग्राम में सड़कों ने बढ़ाई टेंशन! ऑफिस जाने वालों की बड़ी मुश्किलें, पुलिस की सलाह- आज घर से काम करेंगे तो रहेंगे सुरक्षित

Gurugram WFH Advisory: दिल्ली-NCR इलाके में मॉनसून जोरों पर है. बुधवार सुबह दिल्ली और गुरुग्राम के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले दो दिनों के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है. विभाग का अनुमान है कि गुरुवार तक हल्की से मध्यम बारिश, आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किमी प्रति घंटे (जो 50 किमी प्रति घंटे तक पहुंच सकती है) की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी रहेगा.

इस हफ्ते दिल्ली के लिए मौसम का पूर्वानुमान

IMD ने अगले पांच दिनों तक दिल्ली में बादल छाए रहने और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया है. 9 जुलाई को सुबह और दोपहर से पहले के समय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है रात में भी फिर से हल्की बारिश हो सकती है।l.

10 और 11 जुलाई को अलर्ट का स्तर ‘ग्रीन’ (यानी कोई चेतावनी नहीं) हो जाएगा. हालांकि दोनों दिन आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह या दोपहर के समय हल्की बारिश और आंधी की संभावना बनी रहेगी. लोगों को सलाह दी जाती है कि आने वाले दिनों में आंधी और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतें.

गुरुग्राम में जलभराव, हाईवे धंसना और ट्रैफिक जाम

इस बीच मंगलवार को गुरुग्राम में मॉनसून की भारी बारिश हुई. बड़े पैमाने पर जलभराव, सड़कों के धंसने और भारी ट्रैफिक जाम के कारण शहर का एक बड़ा हिस्सा ठप पड़ गया. दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नरसिंहपुर के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा जहां‌ भारी बारिश के बाद मुख्य सड़क धंस गई जिससे अधिकारियों को दो लेन बंद करने पड़े.

इसके कारण हीरो होंडा चौक और खेरकी दौला टोल प्लाजा के बीच भारी ट्रैफिक जाम लग गया जिससे हज़ारों यात्री घंटों तक फंसे रहे.

शहर के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए. पानी भरने से प्रभावित मुख्य इलाकों में बसई, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, राजीव चौक, वाटिका चौक, इफको चौक, उद्योग विहार, सोहना रोड, खांडसा रोड, ओल्ड दिल्ली रोड, पटौदी रोड, मिलेनियम सिटी सेंटर से हीरो होंडा चौक तक का रास्ता और कई अन्य मुख्य सड़कें शामिल थीं. लोगों ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए जिनमें पानी भरी सड़कों पर फंसी गाड़ियां और मुख्य सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा था.

तेज बारिश और स्कूल की छुट्टी का समय एक साथ होने से अफरातफरी और बढ़ गई. एक घटना में NH-48 पर एक स्कूल बस फिसलकर खुले नाले में गिर गई. गनीमत रही कि बस में कोई छात्र नहीं था और किसी के घायल होने की खबर नहीं है. बारिश के दौरान गाड़ियों की आवाजाही को संभालने के लिए शहर भर में ट्रैफिक पुलिस तैनात की गई थी.

गुरुग्राम पुलिस ने कहा जहां संभव हो, ‘वर्क फ्रॉम होम’ अपनाएं

बारिश की संभावना को देखते हुए गुरुग्राम पुलिस ने मंगलवार को एक औपचारिक एडवाइजरी जारी की. इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस और प्राइवेट संस्थानों से अपील की गई कि वे जहां भी संभव हो ‘वर्क फ्रॉम होम’ की व्यवस्था अपनाएं. एडवाइजरी में चेतावनी दी गई कि लगातार बारिश से कई मुख्य सड़कों और चौराहों पर जलभराव हो सकता है जिससे ऑफिस के व्यस्त समय में भारी ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है.

गुरुग्राम पुलिस ने कहा ‘नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, अनावश्यक ट्रैफिक का बोझ कम करने और ट्रैफिक मैनेजमेंट में स्थानीय प्रशासन की मदद करने के लिए कॉर्पोरेट ऑफिस को सलाह दी जाती है कि वे जहां‌ भी संभव हो ‘वर्क फ्रॉम होम’ पॉलिसी लागू करें.’

अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे इलाके में हो रही भारी बारिश को देखते हुए गैर-जरूरी यात्रा से बचें, अपनी यात्रा की योजना सावधानी से बनाएं और ट्रैफिक से जुड़ी सलाहों पर नज़र रखें.