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Delhi Crime: गोलियों से भूना, फिर 5 घंटे तक… मीटिंग के लिए निकले युवक की नाले से मिली लाश, कैंची धाम में छिपे कातिल, पहले से थी जान-पहचान!

Gurugram Adani Realty Employee Found in Drain: दिल्ली से गुरुग्राम मीटिंग के बहाने बुलाए गए 31 साल के युवराज की हत्या के मामले में पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है और कार लेकर कैंची धाम में छिपे उसके कातिल पति-पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया है. युवक की लाश नाले से बरामद की गई थी.

By: Kajal Jain | Last Updated: September 18, 2026 3:17:13 PM IST

Delhi Crime: गोलियों से भूना, फिर 5 घंटे तक... ऑफिस मीटिंग के लिए निकले शख्स की नाले से मिली लाश, कैंची धाम में छिपे कातिल, पहले से थी जान-पहचान!
Delhi Crime: गोलियों से भूना, फिर 5 घंटे तक... ऑफिस मीटिंग के लिए निकले शख्स की नाले से मिली लाश, कैंची धाम में छिपे कातिल, पहले से थी जान-पहचान!


Gurugram Adani Realty Employee Found in Drain: दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, और इस बार जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं. साउथ ईस्ट दिल्ली के लाजपत नगर स्थित एक रेस्टोरेंट से अपनी बहन के साथ लंच कर रहे 31 वर्षीय युवक युवराज मनचंदा को क्या पता था कि वह अपनी जिंदगी का आखिरी खाना खा रहा है. कुछ ही देर में एक कॉल आता है और युवक गुरुग्राम की एक जरूरी मीटिंग का बहाना बनाकर रेस्टोरेंट से निकल जाता है. युवराज का फोन कुछ ही घंटों में स्विच ऑफ हो गया. पुलिस में शिकायत और परिवार की तलाश के बाद युवराज का शव गुरुग्राम के एक नाले से बरामद हुआ. इस सनसनीखेज हत्याकांड को किसी और ने नहीं, बल्कि युवराज की एक पुरानी फीमेल कलीग अन्या वत्स और उसके पति संयम सचदेवा ने मिलकर अंजाम दिया था.

पुलिस ने जांच का दायरा बढ़ाया तो गुत्थी अपने आप सुलझती चली गई. आरोपियों को उत्तराखंड के प्रसिद्ध कैंची धाम से गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में दोनों ने बेहद चौंकाने वाले खुलासे किए हैं. जानिए आखिर कैसे गुरुग्राम में ऑफिस की मीटिंग के लिए निकले एक युवक को अपनी ही जान पहचान के लोगों को लिफ्ट देना भारी पड़ गया.

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बहन के साथ लंच बीच में छोड़कर निकला था युवराज

घटना 6 सितंबर की है, जब एडानी रियल्टी (Adani Realty) में एचआर के पद पर काम करने वाले 31 साल के युवराज मनचंदा सरिता विहार इलाके के रहने वाले हैं. लाजपत नगर के के-ब्लॉक स्थित ‘गोल्डन ड्रैगन’ रेस्टोरेंट में अपनी डॉक्टर बहन के साथ दोपहर का खाना खा रहा थे. दोपहर करीब 4 बजे युवराज के फोन पर एक कॉल आई, जिसके बाद वह अपनी बहन से यह कहकर अचानक उठकर चला गया कि उसे गुरुग्राम में एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है और वह रात 10 बजे तक घर लौट आएगा. 

लेकिन मामला तब ज्यादा संगीन हो गया, जब रात तक युवराज घर नहीं लौटा और उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ बताने लगा, तो परिवारवालों की चिंता बढ़ गई. काफी तलाश करने के बाद आखिरकार 11 सितंबर को उसकी बहन ने लाजपत नगर थाने में गुमशुदगी और अपहरण की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई.

कॉल रिकॉर्ड्स और सीसीटीवी ने खोला राज, नाले में मिला शव

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की और युवराज की कॉल डिटेल खंगाली, तो पता चला कि रेस्टोरेंट से निकलने से ठीक पहले उसे जिसकी कॉल आई थी, वह उसकी पूर्व फीमेल कलीग अन्या वत्स थी. परिवार ने भी पुलिस को बताया कि अन्या पिछले काफी समय से युवराज को लगातार परेशान कर रही थी और उसे फोन करके लड़ती थी. पुलिस जब दोनों की तलाश कर रही थी, तभी यह जानकारी सामने आई कि 10 सितंबर को गुरुग्राम के सेक्टर 70 के एक नाले से एक अज्ञात शव बरामद हुआ था. जब पुलिस ने वह तस्वीरें युवराज के परिवार को दिखाईं, तो उन्होंने उसकी शिनाख्त युवराज के रूप में की. इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश तेज कर दी.

पैसों की गड़बड़ी और पुरानी दुश्मनी के चक्कर में हुआ कांड

पुलिस पूछताछ और शुरुआती जांच में सामने आया कि अन्या वत्स और युवराज मनचंदा पहले ‘इमार’ (Emaar) कंपनी में साथ काम करते थे. साल 2022 में कथित तौर पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों के कारण उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया गया था. युवराज के परिवार का आरोप है कि युवराज को अन्या की वजह से ही नौकरी से हाथ धोना पड़ा था.

हालांकि, बाद में युवराज ने तो दूसरी कंपनी (Adani Realty) में नौकरी पा ली, लेकिन अन्या बेरोजगार ही रही. दोनों के बीच पैसों और पुरानी नौकरी के विवाद को लेकर अनबन चल रही थी. पुलिस के मुताबिक, अन्या लगातार युवराज पर दबाव बना रही थी और उसे परेशान कर रही थी.

कार में गोलियों से भूना, 5 घंटे बाद नाले में फेंका और भागे उत्तराखंड

6 सितंबर को अन्या के बुलाने पर जब युवराज उससे मिलने गया, तो अन्या और उसके पति संयम सचदेवा ने मिलकर उसे अपनी कार में खींच लिया और कथित तौर पर उसे दो गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात यह है कि हत्या करने के बाद दोनों ने युवराज के शव को अपनी ही कार में 5 से 6 घंटे तक छिपाए रखा और फिर देर रात अपने घर के पास एक नाले में उसके शव को फेंक दिया.

इसके बाद आरोपी पति-पत्नी उत्तराखंड के कैंची धाम भाग गए. पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करते हुए उत्तराखंड से दोनों को धर दबोचा. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, और इस मामले की आगे की जांच जारी है.

ये भी पढ़ें:- ससुराल वालों ने जिंदा जलाया, 24 साल से नहीं देखा बेटी को, ‘अग्नि कांड’ के इतने गहरे जख्म; कंटेस्टेंट की दर्दनाक दास्तां सुन रो पड़े अमिताभ बच्चन!

Tags: delhi crime
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