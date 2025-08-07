Home > देश > मुझे घूरा फिर पैंट खोल…, बीच सड़क पर मॉडल के साथ हुआ ऐसा काम, सुन कांप जाएगी हर शख्स की रूह

मॉडल ने दावा किया कि जब वह अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी पैंट की ज़िप खोली और कथित तौर पर हस्तमैथुन किया।

August 7, 2025

Gurugram model harassed: गुरुग्राम के एक व्यस्त चौराहे पर एक व्यक्ति एक मॉडल के सामने हस्तमैथुन करते हुए कैमरे में कैद हो गया। यह घटना तब प्रकाश में आई जब इंस्टाग्राम पर अच्छी-खासी फॉलोइंग रखने वाली मॉडल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में अपनी आपबीती सुनाई और पुलिस पर शिकायत दर्ज करने में देरी का आरोप लगाया। मॉडल ने बताया कि वह जयपुर से गुरुग्राम आई थी और राजीव चौक पर कैब का इंतज़ार कर रही थी, तभी यह घटना घटी। कथित घटना 2 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे हुई।

मॉडल ने दावा किया कि जब वह अपनी कैब का इंतज़ार कर रही थी तभी एक आदमी उसके पास आया और उसे घूरता रहा। फिर उसने अपनी पैंट की ज़िप खोली और कथित तौर पर हस्तमैथुन किया।

मुझे बहुत घिन आई-महिला

महिला ने कहा, “जब मैं कैब का इंतज़ार कर रही थी, मैंने देखा कि एक आदमी मेरे पास आया और लगातार मुझे घूर रहा था। फिर मैंने देखा कि उसकी पैंट की ज़िप खुली हुई थी, और वह मेरे सामने घूरता और हस्तमैथुन करता रहा। मुझे बहुत घिन आई।” अपने वीडियो पोस्ट में मॉडल ने कहा कि उस समय वह न तो चिल्लाई और न ही कोई जवाब दिया क्योंकि वह सदमे और डर में थी।

उसने कहा “लोगों ने कहा कि मुझे चिल्लाना चाहिए था या उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन कोई भी वास्तव में यह नहीं समझता कि उस समय एक महिला के मन में क्या चल रहा होता है। मैं बस सुरक्षित रहना चाहती थी,” ।

महिला ने पुलिस के लेकर किया हैरान करने वाला दावा 

हालांकि  मॉडल परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने दावा किया कि पुलिस और महिला हेल्पलाइन से कई बार संपर्क करने के बाद भी उसे तुरंत कोई मदद नहीं मिली। मॉडल ने कहा कि जब वह आखिरकार पुलिस से संपर्क करने में कामयाब रही, तो उन्होंने उसकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया।

उसने कहा “घर पहुँचने के बाद, मैंने पूरी घटना के बारे में ट्वीट किया और पुलिस, महिला हेल्पलाइन और सरकार को टैग किया। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एक स्वचालित संदेश भी नहीं। जब मैं पुलिस से संपर्क करने में कामयाब रही, तो उन्होंने कहा कि आपको एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा,”।

पुलिस ने क्या कहा ? 

मॉडल एक डिजिटल क्रिएटर हैं जिनके इंस्टाग्राम पर 38,000 से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं। पुलिस ने कहा कि वे सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अपराधी की पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

