जीजा Robert Vadra के साथ ऐसा क्या हुआ जो फट गया Rahul Gandhi का कलेजा? दहाड़ते हुए लिया बहन का नाम, पोस्ट में उड़ेल दिया दिल

Rahul Gandhi On Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक बार फिर कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा के पति और बिजनेसमैन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। असल में ईडी ने गुरुग्राम लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ केस दर्ज किया है। अब इस कड़ी में अपने जीजा पर हुए एक्शन से लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को मिर्ची लग गई है। और हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है।

शुक्रवार (18 जुलाई, 2025) को राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि, “मेरे जीजाजी को पिछले दस सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह ताज़ा आरोपपत्र उसी षडयंत्र का एक और हिस्सा है। मैं रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हूं क्योंकि उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है।”

पोस्ट में राहुल गांधी ने आगे लिखा कि, मुझे पता है कि वे सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं और वे गरिमा के साथ ऐसा करते रहेंगे। आखिरकार सच्चाई की जीत होगी।

My brother-in-law has been hounded by this government for the last ten years. This latest chargesheet is a continuation of that witch hunt.

I stand with Robert, Priyanka and their children as they face yet another onslaught of malicious, politically motivated slander and…

