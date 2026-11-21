Pannun Murder Plot Case: भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को शुक्रवार को एक US फेडरल कोर्ट ने 235 महीने, या लगभग 19 साल और सात महीने जेल की सज़ा सुनाई. यह सज़ा न्यूयॉर्क में खालिस्तानी अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून को टारगेट करके भाड़े पर हत्या की साज़िश में उसकी भूमिका के लिए दी गई थी. US डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर मारेरो ने न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट में सज़ा का ऐलान किया. पन्नून, जिसके पास अमेरिकन और कैनेडियन नागरिकता है, सज़ा सुनाए जाने के समय कोर्ट में मौजूद था.

मोस्ट-वांटेड लिस्ट में पन्नून का नाम

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 55 साल के गुप्ता ने इस साल की शुरुआत में भाड़े पर हत्या की साज़िश और साज़िश के सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग की साज़िश के आरोपों में अपना जुर्म कबूल कर लिया था. पन्नून, जो गैरकानूनी अलगाववादी ग्रुप सिख्स फॉर जस्टिस (SFJ) का खुद को जनरल काउंसल बताता है, उसको भारत ने आतंकवादी घोषित किया है और वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) की मोस्ट-वांटेड लिस्ट में है.

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US नागरिक को मारने की साजिश

यह सज़ा US सेंटेंसिंग गाइडलाइंस की 235 से 293 महीने की रेंज के निचले सिरे पर है. US सरकार ने 293 महीने की जेल की सज़ा मांगी थी, जो 24 साल से ज़्यादा के बराबर है, और दलील दी थी कि गुप्ता के बर्ताव के लिए उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए. पिछले हफ़्ते कोर्ट में एक सबमिशन में, US प्रॉसिक्यूटर ने गुप्ता के बर्ताव को “जितना बेरहम था उतना ही क्रूर” बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्ता और उसके साथी साज़िश करने वालों, जिसमें कम से कम एक भारतीय सरकारी कर्मचारी भी शामिल था, उसने “पीड़ित की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी” की वजह से US की ज़मीन पर एक अमेरिकी नागरिक को मारने की साज़िश रची. US अटॉर्नी जेम्स मैकडोनाल्ड ने सबमिशन में कहा, “गुप्ता US की ज़मीन पर एक US नागरिक को मारने की एक विदेशी साज़िश में एक अहम हिस्सा था.”

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