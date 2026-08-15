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Independence Day: कौन थे वो 2 प्रधानमंत्री? जिन्होंने लाल किले पर कभी नहीं फहराया तिरंगा

Independence Day: देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराते हैं और लोगों को संबोधित करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि 2 प्रधानमंत्री ऐसे भी हुए हैं. जिन्हें तिरंगा फहराने और लोगों को संबोधित करने का मौका नहीं मिला.

By: Sohail Rahman | Published: August 15, 2026 7:46:27 AM IST

वो 2 प्रधानमंत्री कौन थे, जिन्हें लाल किले से तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला?
वो 2 प्रधानमंत्री कौन थे, जिन्हें लाल किले से तिरंगा फहराने का मौका नहीं मिला?


Independence Day: आज 15 अगस्त है. आज ही के दिन हमारा देश 1947 को आजाद हुआ था. तब से लेकर अब तक देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि देश में ऐसे भी प्रधानमंत्री रहे हैं. जिन्होंने कभी भी लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा नहीं फहराया. इस लिस्ट में 2 प्रधानमंत्रियों का नाम आता है. जिन्होंने कभी भी आजादी के दिन लाल किले से देश को संबोधित नहीं किया, क्योंकि उनका छोटा कार्यकाल 15 अगस्त से पहले ही खत्म हो गया था.

हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं. यह परंपरा 15 अगस्त 1947 से चली आ रही है, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक स्मारक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था और आजादी के दिन का भाषण दिया था.

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लाल किले से प्रधानमंत्री करते हैं संबोधित

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू का मशहूर ‘ट्रिस्ट विद डेस्टिनी’ भाषण 14-15 अगस्त 1947 की रात को संविधान सभाा में दिया गया था. ये भाषण लाल किले से नहीं दिया गया था. तब से लाल किले से संबोधन भारत के आजादी के दिन के जश्न की सबसे खास परंपराओं में से एक बन गया है. फिर भी दो प्रधानमंत्रियों को कभी भी 15 अगस्त को लाल किले से देश को संबोधित करने का मौका नहीं मिला.

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किन प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को नहीं किया संबोधित

इस लिस्ट में पहला नाम गुलजारी लाल नंदा का है. जो बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन लाल किले से एक बार भी संबोधन नहीं कर पाए. गुलजारी लाल नंदा ने दो बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया. उनका पहला कार्यकाल मई 1964 में नेहरू की मौत के बाद शुरू हुआ और उसी साल 9 जून तक चला. इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद जनवरी 1966 में वे फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने. उनका दूसरा कार्यकाल 24 जनवरी को खत्म हुआ, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं.

उनके दोनों कार्यकाल छोटे थे और 15 अगस्त से काफी पहले खत्म हो गए. इसलिए प्रधानमंत्री रहते हुए गुलजारी लाल नंदा को कभी आजादी का दिन नहीं मिला और उन्हें लाल किले से तिरंगा फहराने या देश को संबोधित करने का मौका नहीं मिला.

चंद्रशेखर भी लाल किले से देश को नहीं कर पाए संबोधित

चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 को प्रधानमंत्री बने. वे एक अल्पसंख्यक सरकार के प्रमुख थे जो कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर टिकी थी. उनकी सरकार सिर्फ कुछ महीने चली. उन्होंने मार्च 1991 में इस्तीफा दे दिया, जबकि उनकी सरकार 21 जून तक कार्यवाहक भूमिका में बनी रही. जब 15 अगस्त को आजादी का दिन आया, तब तक चंद्रशेखर प्रधानमंत्री नहीं रहे थे. इसलिए, उन्होंने कभी भी लाल किले से आजादी के दिन का पारंपरिक भाषण नहीं दिया.

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Tags: independence day
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