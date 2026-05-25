Home > देश > हवा में अटकीं 300 सांसें! चलते-चलते अचानक थम गई केबल कार, केबिन में कैद पर्यटकों के बीच मची चीख-पुकार, सेना ने संभाला मोर्चा

हवा में अटकीं 300 सांसें! चलते-चलते अचानक थम गई केबल कार, केबिन में कैद पर्यटकों के बीच मची चीख-पुकार, सेना ने संभाला मोर्चा

कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फीली वादियों का खूबसूरत नजारा दिखाने वाली केवल कार सर्विस अचानक तकनीकी खराबी के कारण बीच रास्ते में लटकी रहीं,जिससे केबिन के अंदर बंद पर्यटकों में दहशत फैल गई.

By: Kajal Jain | Published: May 25, 2026 9:39:59 PM IST

हवा में अटकीं 300 सांसें! चलते-चलते अचानक थम गई केबल कार, केबिन में कैद पर्यटकों के बीच मची चीख-पुकार, सेना ने संभाला मोर्चा!
हवा में अटकीं 300 सांसें! चलते-चलते अचानक थम गई केबल कार, केबिन में कैद पर्यटकों के बीच मची चीख-पुकार, सेना ने संभाला मोर्चा!


गर्मी की छुट्टियां इंजॉय करने कश्मीर के गुलगर्म का रुख करने वाले लोगों में उस समय सनसनी मच गई, जब पता चला कि फेमस केबल कार सर्विस के अचानक ठप्प हो गई है और इसके कारण 300 से ज्यादा पर्यटक केबिन के अंदर ही फंसे हुए हैं. केबल कार को कश्मीर में गोंडोला भी कहा जाता है, जिसमें सोमवार को अचानक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण पुलिस, सेना और प्रशासन को बड़ा रेसक्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, ताकि सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. इस दौरान केबिन के अंदर बैठे पर्यटक किसी अप्रत्याशित घटना की आशंका से दहशत में रहे.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी जानकारी

जहां एक तरफ गोंडोला रोपवे सिस्टम के अचानक रुकने पर पर्यटकों में चीख-पुकार मच मई तो वहीं सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाए गए रोपवे सिस्टम की वजन ढोने की क्षमता और तकनीकी मानकों पर सवाल उठने लगे.

इस मामले की गंभीरता के बीच कश्मीर के मुख्यमंत्री ऑफिस से एक ट्वीट जारी किया गया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि केबल कार सेवा अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति पर सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है. 

सभी केबिन सुरक्षित हैं और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशिक्षित टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है.

घंटों चला रेसक्यू ऑपरेशन

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, केबल कार सिस्टम के अचानक रुकते ही भारतीय सेना की 9 राज राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और तेजी से बचाव कार्य शुरू करके पर्यटकों को बाहर निकाला जाने लगा. इधर आसपास के इलाकों के अधिकारी और तहसीलदार भी बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे.

कितना वजन झेल सकता है गोंडोला

हाल ही में हुई अप्रत्याशित घटना में केबल कार सिस्टम 300 पर्यटकों को ढो रहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केबल कार रोपवे की वजन सहने की क्षमता पूरी तरह से केबल की क्वालिटी पर निर्भर करती है. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी मानक तो एक ट्रिप में लगभग 600 से 1,600 किलोग्राम तक क्षमता वहन करने की बात करते हैं. इस हिसाब से एक कैबिन में 6 से 16 लोगों की उपस्थिति हो सकती है. 

ये भी पढ़ें:- फिल्मी स्टाइल में डकैती… बैंक वॉल्ट से उडाए 8.7 करोड़, 90 तक लगाता रहा चूना; CCTC फुटेज से हुआ शातिर का पर्दाफाश!

Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारियों का हम यह दावा नहीं करते कि ये जानकारी पूर्णतया सत्य एवं सटीक है. पाठकों से अनुरोध है कि इस लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें. inkhabar इसकी सत्यता का दावा नहीं करता है.

Tags: gulmarg tourismJammu and KashmirKashmir news
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