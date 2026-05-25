हवा में अटकीं 300 सांसें! चलते-चलते अचानक थम गई केबल कार, केबिन में कैद पर्यटकों के बीच मची चीख-पुकार, सेना ने संभाला मोर्चा!

गर्मी की छुट्टियां इंजॉय करने कश्मीर के गुलगर्म का रुख करने वाले लोगों में उस समय सनसनी मच गई, जब पता चला कि फेमस केबल कार सर्विस के अचानक ठप्प हो गई है और इसके कारण 300 से ज्यादा पर्यटक केबिन के अंदर ही फंसे हुए हैं. केबल कार को कश्मीर में गोंडोला भी कहा जाता है, जिसमें सोमवार को अचानक तकनीकी खराबी आ जाने के कारण पुलिस, सेना और प्रशासन को बड़ा रेसक्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा, ताकि सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके. इस दौरान केबिन के अंदर बैठे पर्यटक किसी अप्रत्याशित घटना की आशंका से दहशत में रहे.

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके दी जानकारी

जहां एक तरफ गोंडोला रोपवे सिस्टम के अचानक रुकने पर पर्यटकों में चीख-पुकार मच मई तो वहीं सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड की तर्ज पर बनाए गए रोपवे सिस्टम की वजन ढोने की क्षमता और तकनीकी मानकों पर सवाल उठने लगे.

इस मामले की गंभीरता के बीच कश्मीर के मुख्यमंत्री ऑफिस से एक ट्वीट जारी किया गया, जिसमें आश्वासन दिया गया कि केबल कार सेवा अस्थायी रूप से बंद होने की स्थिति पर सरकार कड़ी नजर बनाए हुए है.

Government is closely monitoring the situation at the Gulmarg Gondola after the cable car service was temporarily halted due to a technical fault. All cabins remain intact and rescue operations to safely evacuate stranded tourists are underway with trained teams on the ground.… — Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) May 25, 2026

सभी केबिन सुरक्षित हैं और फंसे हुए पर्यटकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रशिक्षित टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और घबराने की कोई बात नहीं है.

#WATCH | J&K | Rescue operations at Gulmarg Gondola successfully conclude. All stranded tourists have been rescued. (Visuals from the spot) https://t.co/LJ8V0AR82H pic.twitter.com/5FpMUNNoMr — ANI (@ANI) May 25, 2026

घंटों चला रेसक्यू ऑपरेशन

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, केबल कार सिस्टम के अचानक रुकते ही भारतीय सेना की 9 राज राइफल्स, जम्मू-कश्मीर पुलिस और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और तेजी से बचाव कार्य शुरू करके पर्यटकों को बाहर निकाला जाने लगा. इधर आसपास के इलाकों के अधिकारी और तहसीलदार भी बचाव कार्य का जायजा लेने पहुंचे.

Indian Army, SDRF Lead Coordinated Rescue Operation After Gulmarg Gondola Malfunction The Indian Army and State Disaster Response Force (SDRF) are leading a coordinated rescue and evacuation operation at Gulmarg Gondola after a technical fault in the Gondola cable car system… pic.twitter.com/YUmciXkoh6 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 25, 2026

कितना वजन झेल सकता है गोंडोला

हाल ही में हुई अप्रत्याशित घटना में केबल कार सिस्टम 300 पर्यटकों को ढो रहा था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केबल कार रोपवे की वजन सहने की क्षमता पूरी तरह से केबल की क्वालिटी पर निर्भर करती है. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, तकनीकी मानक तो एक ट्रिप में लगभग 600 से 1,600 किलोग्राम तक क्षमता वहन करने की बात करते हैं. इस हिसाब से एक कैबिन में 6 से 16 लोगों की उपस्थिति हो सकती है.

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