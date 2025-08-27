Home > देश > Gujrat: पोलो फॉरेस्ट पर्यटकों के लिए बंद

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 27, 2025 17:09:08 IST

साबरकांठा, गुजरात से भारत पटेल की रिपोर्ट 
Gujrat: उपरवास क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य से होकर बहने वाली कई नदियों में पानी का प्रवाह बढ़ रहा है और नदियाँ रौद्र रूप धारण कर रही हैं। खासकर साबरकांठा जिले में, हरनाओ नदी का पानी तेज़ी से बढ़ रहा है और नदी रौद्र रूप धारण कर रही है। जिसके कारण सुरक्षा के लिहाज से प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पोलो फॉरेस्ट को बंद कर दिया गया है।

बाढ़ के तेज़ बहाव में पोलो फॉरेस्ट का मुख्य मार्ग बहा

हरनाओ नदी की बाढ़ के तेज़ बहाव में पोलो फॉरेस्ट का मुख्य मार्ग बह गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। सड़क के एक ही नहीं, बल्कि दो जगहों पर बह जाने से पर्यटकों का पोलो फॉरेस्ट पहुँचना असंभव हो गया है। साथ ही, बिजली के खंभे भी नदी के पानी में बह जाने से इलाके में अंधेरा छा गया है। प्रशासन ने तुरंत कदम उठाते हुए पोलो फॉरेस्ट को बंद कर दिया है और लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील की है। खेड़ब्रह्मा क्षेत्र से हरनाओ नदी के हवाई दृश्य सामने आए हैं, जिनमें नदी का रौद्र रूप साफ़ दिखाई दे रहा है।

 उफनती नदी के किनारे घूमना खतरनाक – प्रशासन की चेतावनी 

दूसरी ओर, हाटमटी जलाशय 100 प्रतिशत क्षमता तक भर जाने के बाद ओवरफ्लो हो गया है। जलाशय से पानी छोड़े जाने के साथ ही, हाटमटी नदी के बहाव क्षेत्र में भी पानी का प्रवाह बढ़ गया है। इस जलाशय के भर जाने से गांधीनगर, दहेगाम, प्रांतिज और हिम्मतनगर तालुका के लगभग 90 गाँवों के लिए अच्छी खबर है। अब अगले दो वर्षों तक हाटमटी नदी के 40 किलोमीटर के दायरे में बसे 27 गाँवों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा। लेकिन साथ ही, प्रशासन ने लोगों को चेतावनी दी है कि उफनती नदी के किनारे घूमना खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतना ज़रूरी है।

सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी का पानी उफान पर

साबरकांठा की एक अन्य महत्वपूर्ण नदी साबरमती में भी बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इडर स्थित प्रसिद्ध तीर्थस्थल सप्तेश्वर महादेव मंदिर के पास नदी का पानी उफान पर है। मंदिर परिसर में पानी भर गया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशानी हो रही है। अधिकारियों ने यहाँ भी अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को नदी तटों से दूर रहने की सलाह दी गई है।

तीन प्रमुख नदियाँ – हरनाव, हाटमटी और साबरमती – उफान पर

ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण साबरकांठा की तीन प्रमुख नदियाँ – हरनाव, हाटमटी और साबरमती – उफान पर हैं। अधिकारी लगातार निगरानी कर रहे हैं और लोगों से सतर्क रहने का अनुरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही, हाटमटी जलाशय के ओवरफ्लो होने से किसानों को लंबे समय तक सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता निश्चित रूप से राहत देने वाली साबित होगी।

