गुजरात को दहलाने की फिराक में था जैश-ए-मोहम्मद? पाकिस्तान के इशारे पर रची जा रही थी बड़ी साजिश! कौन है ATS के हत्थे चढ़ा 8 आरोपी?

गुजरात एटीएस ने प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आठ संदिग्ध गुर्गों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि ये सभी गुजरात में जैश का एक एक्टिव नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश में जुटे थे ताकि राज्य में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके.

गुजरात एटीएस के मुताबिक, ये आरोपी पिछले छह महीने से पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर काम कर रहे थे और राज्य में अपना जाल फैलाने की फिराक में थे. हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने से पहले ही इन्हें दबोच लिया गया.

कहां से हुई गिरफ्तारियां?

एटीएस ने इनमें से सात आरोपियों को गुजरात के अलग-अलग जिलों से पकड़ा है, जबकि एक आरोपी को पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है.

बनासकांठा: 3 आरोपी

पाटन: 3 आरोपी

नवसारी: 1 आरोपी

देवास (मध्य प्रदेश): 1 आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान

अहमद अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू उबैदा (19 साल) – निवासी: भागल, पालनपुर, बनासकांठ

इब्राहिम मोहम्मद हुसैन घाघा उर्फ अबू हमजा (30 साल) – निवासी: भागल, पालनपुर, बनासकांठा

मुदस्सिर अब्दुल्ला गाजीवाला उर्फ अबू अया (22 साल) – निवासी: भागल, पालनपुर, बनासकांठा

जकारिया दुर्रानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ इब्न अम्मार उर्फ जकारिया पालनपुरी (21 साल) – निवासी: जामिया अबुल हसन मदरसा, खड़ियासना, सिद्धपुर, पाटन

मुफ्ती फौजवान इस्माइल दौवा उर्फ मुफ्ती साहब (40 साल) – जुड़ाव: जामिया अबुल हसन मदरसा, खड़ियासना, सिद्धपुर, पाटन

मोहम्मद अमीन शेरा उर्फ अमीन पालनपुरी (21 साल) – जुड़ाव: जामिया अबुल हसन मदरसा, खड़ियासना, सिद्धपुर, पाटन

मोहम्मद अब्दुल रहमान सावदी उर्फ मोहम्मद पालनपुरी उर्फ अबू उनीसा (22 साल) – जुड़ाव: जामिया रहमानिया खंभिया, अम्भेटा, चिखली, नवसारी

बिलाल दुर्रानी मोहम्मद अम्मार घाघा उर्फ अबू दुजाना उर्फ अबू सुफियान उर्फ अबू जुंदाल उर्फ उमर बिन खत्ताब (18 साल) – निवासी: वारसी नगर, देवास, मध्य प्रदेश

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

गुजरात एटीएस पुलिस स्टेशन में इन सभी आठों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इन पर यूएपीए (UAPA – गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम), 1967 की इन गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है:

धारा 13: गैरकानूनी गतिविधियों के लिए सजा

धारा 17: आतंकी गतिविधियों के लिए फंडिंग जुटाना

धारा 18: आतंकी साजिश रचना

धारा 38: आतंकी संगठन की सदस्यता से जुड़ा अपराध

धारा 39: आतंकी संगठन को समर्थन देने का आरोप

इसके साथ ही, नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 148 और 61 को भी इसमें जोड़ा गया है. एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, धारा 61 आपराधिक साजिश (Criminal Conspiracy) से जुड़ी है, जबकि धारा 148 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने, युद्ध की कोशिश करने या उसके लिए उकसाने जैसी गंभीर साजिशों (बीएनएस की धारा 145 के तहत दंडनीय) के मामले में कार्रवाई की जाती है.

फिलहाल गुजरात एटीएस इस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और इनके बाकी साथियों का पता लगाने के लिए मामले की गहराई से जांच कर रही है.