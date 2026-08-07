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Gujarat Video Viral: चमत्कार या विज्ञान! कुएं में लहराया पानी तो खौफ में आए ग्रामीण, पूरे गुजरात में मचा हड़कंप

Gujarat Video Viral: गुजरात के मोरबी जिले के एक गांव में कुएं का पानी इस कदर लहरा रहा है कि ग्रामीणों में खौफ पैदा हो गया है.

By: JP Yadav | Published: August 7, 2026 8:57:13 AM IST

Gujarat Video Viral: चमत्कार या विज्ञान! कुंए में लहराया पानी तो खौफ में आए ग्रामीण, पूरे गुजरात में मचा हड़कंप
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Gujarat Video Viral: गुजरात के मोरबी जिले के एक गांव से चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है. यहां पर एक कुएं का पानी बारिश के चलते ऊपर तक भर गया, जिसके बाद लहराने लगा. यह सिलसिला कई दिनों से जारी है. ग्रामीण ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी तो मौके पर पहुंचे अधिकारी भी चौंक गए. बड़ा सवाल यह है कि क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि गुजरात के मोरबी गांव में कुएं का पानी तेज़ी से ऊपर-नीचे क्यों हो रहा है? यह सवाल लोगों को डरा भी रहा है. कुछ लोग इस प्रकृति का प्रकोप भी बता रहे हैं, तो कुछ इसके पीछे विज्ञान का तर्क दे रहे हैं. हालात यह बन गए कि स्थानीय अधिकारियों को जांच के आदेश देने पड़े? जांच पूरी करके सच्चाई उजागर करने की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है. 

वैज्ञानिक रूप से बात करें तो एक जगह इकट्ठा हुए पानी का लहराना या उसमें लहरें उठना एक सामान्य बात है. पानी लहराने की वजह मुख्य रूप से ऊर्जा के स्थानांतरण (energy transfer) है. पानी की सतह के ऊपर जब हवा बहती है, तो उसका घर्षण बल पानी को आगे धकेलता है. इसके चलते ऊर्जा ट्रांसफर होता है. वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के चलते भी ऐसा होता है. दरअसल, पानी में फेंकी गई कोई वस्तु भी हलचल पैदा करती है. इसके चलते पानी का वेग तेजी से इधर-उधर पानी है. जहां तक कुएं की बात है तो पानी अगर ऊपर है यानी हवा के संपर्क में है तो लहराएगा, क्योंकि इसमें चारों तक यह दीवार से घिरा होता है. यही वजह है कि ऊपर आने की स्थिति में पानी लहराता है. यही पानी अगर कुएं के तल में है तो लहराना असंभव है, जबकि हवा ना प्रवेश करे या फिर कोई पत्थर या अन्य वजनदार वस्तु कुएं में ना डाली जाए.  

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3 वजहों से लहराया है पानी 

पहली वजह : पानी की गति से उसके अणु ऊपर-नीचे होने लगते हैं. पानी वैसे भी सतह पर चलता है. 
दूसरी वजह :  गुरुत्वाकर्षण बल के चलते चांद और सूर्य की खींचतान के कारण  भी पानी चलता है यानी उसकी मुवमेंट होती है. यही वजह है कि समुद्र में बड़े पैमाने पर ज्वार-भाटा (lunar tides) आता है. इसके चलते सूर्य और चांद के बीच खींचतान है.
तीसरी वजह : जब पानी की सतह पर हवाचलती है, तो लहरों का निर्माण होता है. कभी-कभार पानी में पत्थर, नाव या हवा के झोंके जैसी स्थिति बनने पर बाहरी ताकतें गतिज ऊर्जा पैदा करती हैं. इसके चलते पानी लहराया/चलता है. 

Tags: Gujarat news
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