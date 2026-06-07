सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान बड़ा हादसा, जहरीली गैस की चपेट में आने से 4 कर्मियों की मौत

Gujarat Surat Tragedy: गुजरात के सूरत से एक दुखद खबर सामने आई है. जहां आज यानी रविवार (07 जून, 2026) को एक ज्वेलरी बनाने वाली यूनिट में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान ज़हरीली गैस की चपेट में आने से चार कर्मचारियों की मौत हो गई. इस पूरे मामले पर पुलिस का बयान सामने आया है. जिसमें ज़ोन-1 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस (DCP) आलोक कुमार ने कहा कि हालांकि दम घुटने से मौत होने की संभावना है, लेकिन मौत की असली वजह का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही चलेगा.

उन्होंने बताया कि यह घटना अश्विनी कुमार इलाके में स्थित उस सेप्टिक टैंक के पास हुई, जिसमें ज्वेलरी की सफाई प्रक्रिया से निकलने वाला कचरा जमा होता है.

हर 2 महीने होता है सफाई का काम

इस यूनिट के सेप्टिक टैंक की सफाई और रखरखाव हर दो महीने में किया जाता है. अधिकारी ने बताया कि आज सुबह चार लोग एक सुपरवाइज़र और तीन मज़दूर टैंक के अंदर गए. ज़हरीली गैस के असर से वे बेहोश हो गए और उन सभी की मौत हो गई. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसकी लापरवाही से यह घटना हुई, क्योंकि शुरुआती जांच से पता चलता है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया गया था. फिर भी हम इस मामले की विस्तृत जांच करेंगे.

यह भी पढ़ें- MP: जबलपुर में BJP महिला नेता की कैसे हुई मौत? पीछे की वजह जान पुलिस भी दंग

इसके अलावा. डीसीपी ने आगे बताया कि टैंक में उतरने से पहले सुपरवाइज़र ने फायर डिपार्टमेंट को फोन किया था और शुरुआती जांच से पता चलता है कि उनके पास सुरक्षा का कोई उपकरण नहीं था.

#WATCH | Surat, Gujarat: Four killed due to gas leak during ETP tank cleaning at jewellery company in Ashwini Kumar area, police register case. DCP Zone-1, Surat, Alok Kumar, says, “…the waste product of the jewellery cleaning flows into a septic tank, which undergoes regular… pic.twitter.com/6DwqlSsQgf — ANI (@ANI) June 7, 2026







मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम

अधिकारियों के अनुसार, घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बचाव अभियान चलाया. उन्होंने चारों पीड़ितों को टैंक से बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके अलावा, डीसीपी ने आगे कहा कि फिलहाल हम दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज कर रहे हैं. हम सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करेंगे ताकि यह पता लगाया जा सके कि कौन से सुरक्षा नियम लागू होने चाहिए थे और असल में क्या किया गया था और उसके बाद ज़िम्मेदारी तय करेंगे.

यह भी पढ़ें – कौन हैं मेजर अभिलाषा बराक? UN के प्रतिष्ठित अवॉर्ड से बढ़ाया भारत का मान, महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनीं मेजर