Home > देश > Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल

Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल

Gujarat Road Accident News: मोडासा तालुका के लिंभोई गाँव के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। आदर्श विद्यालय हाई स्कूल के 35 छात्रों को ले जा रही एक बस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार, बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में बैठे सभी 35 बच्चे घायल हो गए।

Published By: Srishti Sharma
Published: August 21, 2025 12:11:37 IST

Gujarat Road Accident News (गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल)
Gujarat Road Accident News (गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल)

नीरव प्रजापति की रिपोर्ट, Gujarat Road Accident News: मोडासा तालुका के लिंभोई गाँव के पास एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। आदर्श विद्यालय हाई स्कूल के 35 छात्रों को ले जा रही एक बस सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार, बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में बैठे सभी 35 बच्चे घायल हो गए। यह अचानक हुई घटना बच्चों और उनके परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गई।

घायल बच्चों को तुरंत पहुंचाया गया अस्पताल

घटना होते ही स्थानीय लोगों और अन्य वाहन चालकों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया। घायल बच्चों को तुरंत मोडासा के सरकारी अस्पताल पहुँचाया गया। अस्पताल पहुँचने पर चिकित्साकर्मियों ने बिना किसी देरी के उपचार शुरू कर दिया। तत्काल उपचार के कारण अधिकांश बच्चों को प्राथमिक उपचार मिल गया। वर्तमान में, 30 बच्चे अस्पताल में उपचाराधीन हैं, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल बच्चों को आगे की जाँच के लिए सीटी स्कैन के लिए भेजा गया है।

भारत में नहीं जन्म लिया इतना बड़ा हिंदू नेता! UP का वो मुख्यमंत्री जिसने भगवान राम के लिए छोड़ दी अपनी कुर्सी, कारनामे सुन उड़…

जिला शिक्षा अधिकारी ने किया अस्पताल का दौरा 

घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आ गया। स्थानीय अतिरिक्त कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, मामलतदार और ग्राम पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने घायल बच्चों का हालचाल जाना और अस्पताल के डॉक्टरों व चिकित्साकर्मियों से बातचीत कर उन्हें तुरंत सभी आवश्यक उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बच्चों के अभिभावकों को भी आश्वस्त किया कि बच्चों के उपचार में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी।

समय पर उपचार मिलने से स्थिति नियंत्रण में 

अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, ज़्यादातर बच्चों को हल्की से मध्यम चोटें आई हैं। समय पर उपचार मिलने से स्थिति नियंत्रण में आ गई है। हालाँकि, 5 बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष नज़र रखी जा रही है। इस दुर्घटना से गाँव और स्कूल में चिंता फैल गई। स्कूल के शिक्षक और बच्चों के परिजन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुँचे। बच्चों के सुरक्षित होने की सूचना मिलने पर राहत मिली।

घर के नाले में बह रहा था खून! दरवाजा खोलते ही पुलिस वालों को भी आ गई उलटी, दिल्ली में ट्रिपल मर्डर से फैली दहशत

स्कूल परिवहन व्यवस्था के लिए पर्याप्त सुरक्षा आवश्यक 

प्रशासन ने दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार, यह आशंका जताई जा रही है कि बस चालक के नियंत्रण खो देने के कारण बस पलट गई। स्कूल परिवहन व्यवस्था के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार और स्कूल प्रबंधन को और अधिक सतर्क रहना ज़रूरी हो गया है।

किन्नर नहीं हुस्न की मलिका! बैंगनी साड़ी में दिल लूटती नजर आई ‘ट्रांस लेडी’, Video देख पगला गए भारतीय मर्द

Tags: Gujarat Road Accident NewsModasa taluka gujarat
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट पपीते के बीज को खाने से क्या होता...

August 21, 2025

घर पर तैयार करें diabetes के मरीजों के लिए बिना...

August 21, 2025

एक ऐसा मुसलमान जो भगवान कृष्ण की करता था पूजा

August 21, 2025

मुगल वंश की रानियां जो थी सबसे ज्यादा पढ़ी-लिखी

August 21, 2025

जाने काजल लगाने के फायदे और साथ ही नुकसान

August 21, 2025

जानिए रोजाना पिस्ता खाने के फायदे

August 20, 2025
Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल
Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल
Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल
Gujarat Road Accident News: गुजरात में अनियंत्रित होकर पलटी स्कूली बस, 35 बच्चे हुए घायल
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?