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Namo Kamalam: पीएम मोदी ने नवसारी में नमो कमलम ऑफिस का किया उद्घाटन, AI सिस्टम से लेकर ऑडिटोरियम तक; क्या हैं इसकी खूबियां?

Namo Kamalam Office Inauguration: पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को गुजरात के नवसारी में BJP के नए और मॉडर्न ज़िला ऑफ़िस, नमो कमलम का उद्घाटन किया.

By: Shristi S | Last Updated: September 8, 2026 6:26:42 PM IST

पीएम मोदी ने नवसारी में नमो कमलम ऑफिस का किया उद्घाटन
पीएम मोदी ने नवसारी में नमो कमलम ऑफिस का किया उद्घाटन


PM Modi Inaugurates Namo Kamalam Office: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने आज मंगलवार (8 सितंबर, 2026) को गुजरात (Gujarat) के नवसारी में BJP के नए और मॉडर्न ज़िला ऑफ़िस, नमो कमलम का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री बनने के बाद यह उनका पहला ज़िला-लेवल BJP ऑफ़िस का उद्घाटन है.

यह समारोह काबिलपोर के पास नेशनल हाईवे पर हुआ, जहां नई बिल्डिंग लगभग 40,000 स्क्वायर फ़ीट में फैली है. इसकी लागत ₹10 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है. नवसारी के MP और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल ने दिसंबर 2024 में इस ऑफ़िस की नींव रखी थी. पार्टी का पुराना कमलम ऑफ़िस संगठन के विस्तार और कार्यकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण बहुत छोटा हो गया था.

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दो साल से भी कम समय में पूरा हुआ बिल्डिंग का काम

पाटिल ने नई बिल्डिंग की प्लानिंग को लीड किया और दो साल से भी कम समय में इसे पूरा कर लिया. उन्होंने प्रधानमंत्री के दौरे से पहले ऑफ़िस का इंस्पेक्शन भी किया. उन्होंने कहा कि यह सेंटर कार्यकर्ताओं को मॉडर्न सुविधाओं के साथ ऑर्गनाइज़्ड काम के लिए एक बेस देगा.

नमो कमल हाई-टेक ऑफ़िस के तौर पर डिज़ाइन

नमो कमल को एक हाई-टेक ऑफ़िस के तौर पर डिज़ाइन किया गया है. इसमें AI-बेस्ड सिस्टम, हाई-स्पीड इंटरनेट, एक बड़ा ऑडिटोरियम, एक कॉन्फ्रेंस हॉल और ऑफिस बेयरर्स, अधिकारियों और आने वाले नेताओं के लिए अलग केबिन हैं. शहर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए ऑफिस हाईवे के किनारे बनाया गया था. उद्घाटन स्थल के पास आने वाली बड़ी भीड़ के लिए भी इंतजाम किए गए थे.

प्रधानमंत्री के दौरे से पहले जिले के सैकड़ों गांवों में सफाई अभियान चलाया गया. पार्टी का कहना है कि नया ऑफिस सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होगा, बल्कि जिले के संगठन का हब होगा. गुजरात के वडोदरा में 35,000 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक पब्लिक मीटिंग को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, भारत ने 2014 से 50,000 मॉडर्न रेलवे कोच बनाए हैं. पिछली (कांग्रेस) सरकार 10 साल में 50,000 टॉयलेट भी नहीं बना सकी.

मोदी ने नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को उत्तर प्रदेश के दादरी से जोड़ने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तीन बड़े सेक्शन का उद्घाटन किया. इन सेक्शन के उद्घाटन के साथ ही प्रोजेक्ट पूरा हो गया है.

Tags: Gujarat newshome-hero-pos-1narendra modi
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