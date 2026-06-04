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गुजरात में क्यों गिरफ्तार किए गए 501 बांग्लादेशी लोग? हुआ हैरान करने वाला खुलासा; सुन सब दंग

Gujarat Operation Delta Hunt: राज्य पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स की लीडरशिप में यह ऑपरेशन कई जिलों और बड़े शहरी सेंटर्स में एक साथ चलाया जा रहा है. इन्वेस्टिगेटर हिरासत में लिए गए लोगों की नेशनलिटी और लीगल स्टेटस का पता लगाने के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकल रिकॉर्ड वेरिफाई कर रहे हैं.

By: Divyanshi Singh | Published: June 4, 2026 12:06:24 PM IST

ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत 501 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार
ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत 501 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार


Gujarat Operation Delta Hunt: गुजरात में अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स पर पूरे राज्य में कार्रवाई गुरुवार को ऑपरेशन डेल्टा हंट के तहत जारी रही. लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट के मुताबि, अधिकारियों ने सुबह 10 बजे तक पूरे राज्य में 501 और संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया.

ये नई हिरासतें सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करने के एक दिन बाद हुई हैं जिसमें गुजरात के अलग-अलग हिस्सों से 780 संदिग्ध अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया था. अधिकारियों ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स की जांच, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन और फील्ड पूछताछ के बाद, अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से 362 बांग्लादेशी नागरिक थे जो राज्य में अवैध रूप से रह रहे थे.

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कई शहरों में चला ऑपरेशन

राज्य पुलिस और इंटेलिजेंस यूनिट्स की लीडरशिप में यह ऑपरेशन कई जिलों और बड़े शहरी सेंटर्स में एक साथ चलाया जा रहा है. इन्वेस्टिगेटर हिरासत में लिए गए लोगों की नेशनलिटी और लीगल स्टेटस का पता लगाने के लिए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, ट्रैवल हिस्ट्री और लोकल रिकॉर्ड वेरिफाई कर रहे हैं.

नकली आइडेंटिटी पेपर्स का इस्तेमाल

जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्राइम) शरद सिंघल ने पहले कहा था कि यह ऑपरेशन गुजरात में गैर-कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान करने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है. अधिकारी डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रहे हैं और इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये लोग देश में कैसे आए और क्या नकली आइडेंटिटी पेपर्स का इस्तेमाल किया गया था.

जारी रहेगी कार्रवाही

डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर हर्ष संघवी ने कहा कि कार्रवाई जारी रहेगी और उन लोगों के खिलाफ भी लीगल एक्शन लिया जाएगा जिन्होंने गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स को पनाह, नौकरी या दूसरी मदद दी है.गुजरात में DGP ऑफिस की ओर से बताया गया क ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत, आज सुबह 10 बजे तक पूरे राज्य में 501 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है.

Tags: Bangladeshi ImmigrantsgujaratOperation Delta Hunt
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