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1 चाय 2 समोसा, मर्द जात का क्या भरोसा… गुजरात के सूरत में पति ने पत्नी के साथ ही कर दिया कांड!

Gujarat News: माधवदास और उर्मिला ने मिलकर भगवती का चेहरा तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी और उनके शव को दफना दिया. इसके बाद पति-पत्नी के बीच अनबन हो गई.

By: JP Yadav | Published: October 1, 2026 1:03:13 PM IST

1 चाय 2 समोसा, मर्द जात का क्या भरोसा... गुजरात के सूरत में पति ने पत्नी के साथ ही कर दिया कांड!
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Gujarat News: ‘1 चाय 2 समोसा, मर्द जात का क्या भरोसा…’ दिल्ली में छात्राओं के प्रदर्शन में यह जुमला खूब सुना जा रहा है. गुजरात के सूरत में धोखाधड़ी, हत्या और साजिश से जुड़ा मामला सामने आया है. इसमें पत्नी को पति ने ऐसा धोखा दिया, जिसे जानकर पुलिस भी चौंक गई.  वर्ष 2022 में एक जोड़े ने परिवार के तीन बीमार सदस्यों की हत्या कर उन्हें दफना दिया. इसके बाद के वर्षों में जोड़े के बीच अनबन हो गई. इस बीच पति ने अपनी पत्नी से बदला लेने का फैसला किया. वहीं, पत्नी को फंसाने की कोशिश ही उसकी बर्बादी का कारण बनी. पुलिस ने अब माधवदास साधु और उसकी अलग रह रही पत्नी उर्मिला पर शांता वसावा (उर्मिला की दादी), भगवती वसावा (उर्मिला की बहन) और मंजुला साधु (माधवदास की मां) की हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि वे अभी भी इन अपराधों के पीछे की वजह का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

एक सूचना से हुआ खुलासा

इस महीने की शुरुआत में अहमदाबाद शहर पुलिस की डिटेक्शन ऑफ क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली कि वर्ष 2022 में सूरत के कोसंबा में एक बुजुर्ग महिला, शांता वसावा की हत्या उनकी पोती उर्मिला और उसके पुरुष कजिन ने कर दी थी. मुखबिर ने पुलिस को बताया कि शव को उनके घर में ही दफना दिया गया था. सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की, उर्मिला के कजिन का पता लगाया और उससे पूछताछ की. पूछताछ में एक नया मोड़ सामने आया.

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क्राइम ब्रांच के डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ पुलिस अजीत राजियन ने एक बयान में कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों की जांच के दौरान हत्या की घटना में उसकी कोई भूमिका नहीं पाई गई. इसके बाद क्राइम ब्रांच को मिली जानकारी (टिप-ऑफ़) की सच्चाई पर शक हुआ और उन्होंने मुखबिर माधवदास भक्तिराम साधु की भूमिका की गहराई से जांच शुरू की.

एक चौंकाने वाला खुलासा

जब माधवदास से पूछताछ की गई तो जांचकर्ताओं को उसके बयानों में गड़बड़ी मिली. क्राइम ब्रांच के बयान में कहा गया कि आगे की पूछताछ के दौरान पूरी घटना का चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि शांता गंभीर वसावा की हत्या असल में माधवदास भक्तिराम साधु ने अपनी पत्नी उर्मिला उर्फ़ जया माधवदास साधु के साथ मिलकर की थी. 

बयान में आगे कहा गया कि इस हत्या के अपराध से खुद को बचाने और अपनी पत्नी उर्मिला और उसके कज़िन को हत्या के मामले में फंसाने के इरादे से माधवदास ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी. उसने झूठी जानकारी दी थी कि हत्या उर्मिला और उसके कज़िन ने की है.

अलगाव और बदले की भावना

जांच से पता चला कि उर्मिला और माधवदास लगभग आठ महीनों से अलग-अलग रह रहे थे। उर्मिला अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई थी और अपने गहने और नकदी भी साथ ले गई थी। माधवदास के मन में बदले की भावना थी। पुलिस ने कहा, “जांच से पता चला कि इसी बदले की भावना के कारण, अपनी पत्नी को भी अपराध में फंसाने के इरादे से पूरी झूठी कहानी गढ़ी गई थी।”

कहानी नीचे जारी है। कम विज्ञापन देखने के लिए सब्सक्राइब करें। 2022 में उर्मिला की दादी शांता की हत्या करने के बाद, आरोपी जोड़े ने कथित तौर पर उनके शव को एक बैरल में रखा और उसे सीमेंट से भर दिया। इसके बाद शव को एक गड्ढे में दफना दिया गया। पुलिस ने अब उसे बाहर निकाला है।

और भी चौंकाने वाले खुलासे

पुलिस के बयान में कहा गया है कि माधवदास और उर्मिला से आगे की पूछताछ में पता चला कि उन्होंने 2022 में दो और हत्याएं की थीं. बयान में कहा गया कि एक हत्या भगवती कमलेश वसावा की थी, जो उर्मिला की बहन थीं और टीबी से पीड़ित थीं. दूसरी हत्या मंजुला भक्तिराम साधु की थी, जो माधवदास की मां और उर्मिला की सास थीं और लकवे (पैरालिसिस) से पीड़ित थीं.

उन शवों के साथ क्या किया गया? इस बारे में क्राइम ब्रांच ने कहा कि माधवदास और उर्मिला ने मिलकर भगवती का चेहरा तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी और उनके शव को दफना दिया. इसी तरह माधवदास और उर्मिला ने मिलकर मंजुला का चेहरा तकिए से दबाकर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद उनके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया.

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Tags: crime news
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