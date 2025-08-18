Home > देश > Gujarat News: कोटेश्वर मंदिर में 21 लाख की चांदी की जलधारी चोरी, पुलिस जांच में जुटी

Gujarat News: कोटेश्वर मंदिर में 21 लाख की चांदी की जलधारी चोरी, पुलिस जांच में जुटी

बनासकांठा जिले में अंबाजी के निकट कोटेश्वर महादेव मंदिर से 18 किलो चांदी की जलधारी चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मंदिर का प्रबंधन श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं।

Published: August 18, 2025 11:51:38 IST

मनीष जोशी की रिपोर्ट, Gujarat Newsबनासकांठा जिले में अंबाजी के निकट कोटेश्वर महादेव मंदिर से 18 किलो चांदी की जलधारी चोरी होने से इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मंदिर का प्रबंधन श्री आरासुरी अंबाजी माता देवस्थान ट्रस्ट द्वारा किया जाता है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते रहते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, लगभग 15 दिन पहले जोधपुर के एक श्रद्धालु ने श्रावणी सोमवार को विशेष श्रद्धा से महादेव को 18 किलो चांदी की जलधारी चढ़ाई थी। इस जलधारी की बाजार मूल्य लगभग 21 लाख रुपये आंकी गई है। महादेव को चढ़ाई गई यह बहुमूल्य भेंट कुछ ही दिनों में चोरी हो गई, जिससे श्रद्धालुओं और इलाके के लोगों में भारी आक्रोश है।

पुलिस मौके पर पहुंची

चोरी की घटना की सूचना मिलते ही मंदिर ट्रस्ट ने तुरंत मंदिर को पूजा के लिए बंद कर दिया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने मौके पर कड़े बंदोबस्त किए हैं। पुलिस ने जाँच में तेज़ी लाने के लिए फ़िंगरप्रिंट एक्सपर्ट और डॉग स्क्वॉड को भी मौके पर बुलाया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, चोरी की पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फ़िलहाल, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों तक पहुँचने के प्रयास तेज़ कर दिए हैं। शुरुआती जाँच में पता चला है कि चोर सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद मंदिर में घुसे और चोरी की।

पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की माँग

इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी रोष है। श्रद्धालुओं का कहना है कि ऐसे पवित्र स्थान पर चोरी होना बेहद दुखद है। मंदिर ट्रस्ट ने भी चोरी को गंभीरता से लिया है और पुलिस से तुरंत कार्रवाई करने की माँग की है। कोटेश्वर महादेव मंदिर, अंबाजी के पास एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। श्रावण मास में यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। ख़ासकर श्रावण सोमवार को यहाँ भारी भीड़ देखी जाती है। चोरी की इस घटना ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे इलाके में चिंता पैदा कर दी है।फ़िलहाल, पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए हर दिशा में जाँच शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस चोरी के अपराधी पकड़े जाएँगे या नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस घटना ने भक्तिमय माहौल में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है।

