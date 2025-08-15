Gujarat News: ‘वोट चोरी’ के खिलाफ सड़कों पर उतरी कांग्रेस, ‘लोकतंत्र बचाओ मशाल मार्च’ शुरुआत की

केदार आचार्य की रिपोर्ट, Gujarat News: वोट चोरी के मुद्दे पर मेहसाणा शहर में कांग्रेस द्वारा मशाल रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस देशभर में वोट चोरी के खिलाफ मशाल रैली निकाल रही है, कड़ी में मेहसाणा जिला कांग्रेस कमेटी ने भी यह रैली आयोजित की। रैली तोरणवाली माता चौक से शुरू होकर गोपीनाला के पास गांधीजी के बावला तक गई। इस रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने “वोट चोर गद्दी छोड़ो” के जोरदार नारे लगाए। नारों के साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून भी देखा गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष बलदेवजी ठाकोर के नेतृत्व में इस कार्यक्रम में कई नेता मौजूद रहे। पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेशभाई पटेल, कीर्तिसिंह झाला, हसमुखभाई चौधरी, पूर्व शहर अध्यक्ष भीखी भट्ट, जीतूभाई चौधरी सहित कई नेताओं की उपस्थिति दर्ज की गई।

कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर साधा निशाना

जिला कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि हाल के दिनों में लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरे का माहौल पैदा हो गया है। चुनावों के दौरान भाजपा तरह-तरह के षड्यंत्र अपनाकर जीतने की कोशिश करती है। विशेषकर वोट चोरी जैसी गंभीर अनियमितताएँ लोकतंत्र के मूल तत्वों को सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। इस रैली का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना और वोट चोरी जैसे मुद्दों पर सवाल उठाना था। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि भाजपा पर्दे के पीछे से चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं रह गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निष्पक्ष चुनाव कराना चुनाव आयोग की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वास्तव में इसकी पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।

किन युवाओं को मिलेंगे 15,000 रुपये ? जिसको लेकर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से किया ऐलान, जानें कैसे करें आवेदन

कांग्रेस के नेताओं ने क्या कहा?

मेहसाणा में मशाल रैली में ज़िला और तालुका स्तर से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रैली में मशालें लेकर चल रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सड़क से गुज़र रहे नागरिक भी इस कार्यक्रम की ओर आकर्षित हुए और कुछ जगहों पर लोगों ने जयकारों के साथ कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कांग्रेस नेताओं ने घोषणा की कि यह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में कांग्रेस घर-घर जाकर लोगों को वोट चोरी के बारे में बताएगी और जागरूकता अभियान चलाएगी। नगर निगम चुनावों को ध्यान में रखते हुए, नेताओं द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा के बहकावे में न आकर सच्चाई के पक्ष में खड़ा होना आवश्यक है। यह मशाल रैली गांधीजी के बावला के पास समाप्त हुई, जहाँ कार्यकर्ताओं और नेताओं ने एकजुटता और लोकतंत्र बचाने के संकल्प का संदेश दिया। पूरा कार्यक्रम अनुशासित उत्साह, जुनून और देशभक्ति के साथ मनाया गया|

Chhattisgarh News: आजादी की निशानी बना बरगद का पेड़, इस वृक्ष का रहस्मय इतिहास जान रह जाएंगे हैरान