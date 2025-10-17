Gujarat New Cabinet: गुजरात कैबिनेट में कितने नए चेहरों को मिला स्थान? यहां देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Cabinet Expansion: गुजरात में भाजपा ने महज 3 साल में CM भूपेंद्र पटेल के अलावा लगभग पूरी सरकार बदल दी. बीजेपी ने गुरूवार को 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया और शुक्रवार को 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. जानकारी सामने आ रही है कि कैबिनेट में 19 नए चेहरे को जगह दी गई है. जबकि पिछले कार्यकाल के केवल छह मंत्री ही अपने पदों पर बने हुए हैं. कैबिनेट में जिन मंत्रियों को जगह दी गई है कि उनमें आठ ओबीसी, तीन एससी, चार एसटी और तीन महिलाएं हैं. मुख्यमंत्री समेत आठ मंत्री पटेल समुदाय से हैं.

आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उठाया गया कदम (Steps taken regarding the upcoming assembly elections)

यहां एक बात जानना बेहद जरूरी है कि हटाए गए मंत्रियों पर कोई आरोप या कानूनी मामला नहीं है. इतने बड़े स्तर पर मंत्रियों के हटाए जाने के पीछे की वजह बताई जा रही है कि 2027 के गुजरात विधानसभा चुनावों की तैयारी को लेकर ऐसा कड़ा कदम उठाया गया है. शुक्रवार को सबसे पहले हर्ष सांघवी ने शपथ ली. उन्हें उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है. इससे पहले वे राज्य के गृह मंत्री रह चुके हैं. क्रिकेटर रवींद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा को भी मंत्री बनाया गया है.

यह भी पढ़ें :-

नए कैबिनेट में कितने मंत्रियों को मिला स्थान? (How many ministers got place in new cabinet?)

गुजरात कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 17 मंत्री थे, जिनमें आठ कैबिनेट मंत्री और आठ राज्य मंत्री (एमओएस) शामिल हैं. अब यह संख्या बढ़कर 26 हो गई है. कुल मिलाकर देखें तो नए मंत्रिमंडल में 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई हैं. जिनमें 19 नए चेहरे और 7 पुराने चेहरों को स्थान दिया गया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भूपेंद्र पटेल पहली बार सितंबर 2021 में मुख्यमंत्री बने थे. तब विजय रूपाणी को अचानक मुख्यमंत्री पद से हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था. फिर विधानसभा चुनाव के बाद 12 दिसंबर 2022 को वे तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और 16 विधायक मंत्री बने. अब एक नया मंत्रिमंडल गठित किया गया है. जिसमें 26 मंत्रियों को स्थान दिया गया है.

कितने नए चेहरों को मिला स्थान? (How many new faces got a place?)

नए मंत्रियों में 19 नए चेहरों को स्थान दिया गया है. जिनमें मुख्य रूप से रीवाबा जडेजा, स्वरूप ठाकोर, प्रवीणभाई माली, रुशिकेश पटेल, दर्शन वाघेला, कुंवरजी बावलिया, अर्जुन मोढवाडिया, परषोत्तम सोलंकी, जितेंद्र वाघानी, प्रफुल्ल पंशेरिया और कनु देसाई का नाम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें :-