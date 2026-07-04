Gujarat Murder Case: मां ने अपने ही बेटे के ‘मुंह’ में दिया मौत का तोहफा, पिता ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी; कुछ पल में बेटा हो गया स्वर्गवासी

गुजरात के राजकोट में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर माता-पिता ने शराब पीने की आदत के कारण बेटे की हत्या कर दी, फिर इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की. इस बीच पत्नी ने हत्या की साजिश का पूरा खुलासा कर दिया. पत्नी के मुताबिक, मां ने कथित तौर पर बेटे को जबरदस्ती एसिड पिलाया, जबकि पिता ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और बाद में गला घोंटकर उसे मार डाला. शुरुआत में 23 वर्षीय युवक की मौत को आत्महत्या बताया गया था. इस बीच पत्नी के सामने आने के बाद अब उसके माता-पिता द्वारा की गई हत्या का खुलासा हुआ है. यह घटना 30 जून, 2026 की है.

गुजरात के राजकोट जिले के गोंडल तालुका के गुंडाला गांव का यह पूरा मामला है. जान गंवाने वाले की पहचान राम बाबूभाई बांभवा के रूप में हुई है. शुरू में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया था, लेकिन बाद में हुए पोस्टमार्टम से माता-पिता की भूमिका का पता चला और पुष्टि हुई कि उसकी हत्या की गई थी. वहीं, मेडिकल रिपोर्ट के बाद राम बाबूभाई बांभवा की पत्नी ने ससुराल वालों के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई और पूछताछ में सारा सच सामने आ गया. इसमें सबसे दर्दनाक बात यह है कि राम बाबूभाई बांभवा की शादी उससे केवल चार महीने पहले हुई थी और सास-ससुर ने ही उसे विधवा बना डाला.

पुलिस जांच के अनुसार, राम बाबूभाई बांभवा को शराब की गंभीर लत थी. इसके चलते अक्सर उसके पिता बाबूभाई उर्फ ​​अतुलभाई घुघाभाई बांभवा और मां मनीषाबेन उर्फ ​​मोटीबेन के साथ तीखी बहस होती थी. घटना के दिन यानी 30 जून, 2026 को भी माता-पिता की अपने बेटे के साथ उसकी लत को लेकर हिंसक बहस हुई. जैसे-जैसे विवाद बढ़ा तो माता-पिता गुस्से में आ गए. इसके बाद कथित तौर पर माता-पिता ने राम को ज़बरदस्ती एसिड पिलाया, जबकि पिता ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी.

स्थानीय नेताओं से डलवाया गया दबाव

इसके बाद बेटी की हत्या का अपराध छिपाने और इसे आत्महत्या दिखाने के लिए पिता बाबूभाई ने कथित तौर पर स्थानीय राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश की. पुलिस के अनुसार, उन्होंने कई स्थानीय नेताओं से संपर्क किया ताकि अधिकारियों पर बिना किसी संदेह के गोंडल सिविल अस्पताल में जल्द से जल्द पैनल पोस्टमार्टम कराने का दबाव बनाया जा सके.

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पोस्टमार्टम ने खोल दिया राज़

हालांकि, पुलिस की गहन जांच और विस्तृत पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साजिश का खुलासा कर दिया, जिससे पता चला कि मौत ज़हर देने और गला घोंटने के कारण हुई हत्या थी. पीड़ित की पत्नी बंशीबेन भाम्भावा की शिकायत के आधार पर गोंडल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और माता-पिता, बाबूभाई और मनीषाबेन दोनों को गिरफ़्तार कर लिया. यहां पर बता दें कि राम के पिता स्थानीय चाय की दुकान चलाते हैं जबकि वह चार भाई-बहनों में सबसे बड़ा था.

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