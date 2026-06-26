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एक फर्जी App और 600000 गायब! गुजरात से झारखंड तक फैले बड़े साइबर गैंग का पर्दाफाश, देशभर में दहशत!

सावधान! जामताड़ा गैंग ने आपके मोबाइल को हैक करने का नया खौफनाक तरीका निकाला है. व्हाट्सएप पर आए एक फर्जी लिंक से देश भर में हड़कंप है, जानिए कैसे बचें...

By: Shivani Singh | Last Updated: June 26, 2026 1:44:11 PM IST

देश भर में दहशत फैलाने वाले जामताड़ा के एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश
देश भर में दहशत फैलाने वाले जामताड़ा के एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश


अहमदाबाद सिटी साइबर क्राइम ब्रांच ने देश भर में दहशत फैलाने वाले जामताड़ा के एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश किया है. यह गैंग फर्जी और खतरनाक APK फाइल्स (ऐप्स) के जरिए लोगों के मोबाइल फोन हैक कर रहा था. पुलिस के आला अधिकारियों के निर्देश पर काम कर रही एक स्पेशल टीम ने 1930 हेल्पलाइन पर मिली कई शिकायतों की बारीकी से जांच की. इसके बाद गैंग के काम करने के तरीके को डिकोड किया गया और एक बड़े ऑपरेशन में इन्हें दबोच लिया गया.

कैसे खुली इस बड़े सिंडिकेट की पोल?

इस पूरे मामले का खुलासा अहमदाबाद के हंसोल इलाके में रहने वाले नरेश देवानंद सबनानी के साथ हुई ठगी के बाद हुआ. नरेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उनके साथ 6,68,914 रुपये की धोखाधड़ी हुई है. दरअसल, जालसाजों ने उन्हें व्हाट्सएप पर साबरमती गैस लिमिटेड (Sabarmati Gas Limited) के नाम से एक फर्जी नोटिस भेजा था. इसमें चेतावनी दी गई थी कि अगर तुरंत बिल अपडेट नहीं किया गया, तो गैस कनेक्शन काट दिया जाएगा.

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इसके बाद, खुद को कंपनी का अधिकारी बताकर ठगों ने नरेश को अपनी बातों में फंसाया और उनसे ‘Sabarmati Gas Bill Update.apk’ नाम का एक फर्जी ऐप डाउनलोड करवा दिया. जैसे ही यह ऐप फोन में इंस्टॉल हुआ, आरोपियों को उनके मोबाइल का रिमोट एक्सेस (पूरा कंट्रोल) मिल गया. इसके बाद ठगों ने उनके एचडीएफसी (HDFC) बैंक खाते से लाखों रुपये उड़ा दिए.

चलती ट्रेन से दबोचा गया मास्टरमाइंड

शिकायत मिलने के बाद साइबर क्राइम की टीम ने तकनीकी जांच शुरू की और इस पूरे खेल के पीछे बैठे मास्टरमाइंड्स का पता लगा लिया. इस गैंग के लिए फर्जी APK ऐप बनाने वाले मुख्य आरोपी पुर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी (मुख्य डेवलपर) को पुलिस ने रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की मदद से कोलकाता से सैरांग जा रही एक चलती ट्रेन से फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया. विकास दास, यह आरोपी करीब 400 लोगों को ये खतरनाक लिंक भेजने का काम संभाल रहा था. सिताराम मंडल, यह ठगी के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स का इंतजाम करता था. इन दोनों को झारखंड से गिरफ्तार किया गया है.

टेलीग्राम बॉट से फैलाया ‘साइबर वायरस’ का जाल

पुलिस पूछताछ में इस गैंग को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. यह गैंग बेहद शातिर और संगठित तरीके से काम कर रहा था. आरोपियों ने एक प्राइवेट टेलीग्राम बॉट चैनल बना रखा था, जिसके जरिए वे बैंकों के KYC अपडेट, बिजली बिल और RTO नोटिस जैसे दिखने वाले फर्जी ऐप्स मिनटों में तैयार कर लेते थे।

एक फोन से हजारों शिकार: जैसे ही कोई पीड़ित इस ऐप को अपने फोन में इंस्टॉल करता, यह ऐप चुपके से उसके बैंकिंग आईडी, पासवर्ड और ओटीपी (OTP) चोरी कर लेता था। सिर्फ इतना ही नहीं, यह वायरस पीड़ित के फोन से उसके व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स में जुड़े सभी संपर्कों (Contacts) को खुद-ब-खुद वही खतरनाक लिंक भेज देता था। इस वजह से यह फ्रॉड कुछ ही दिनों में हजारों लोगों तक तेजी से फैल जाता था।

बिना सुराग छोड़े कैश निकालना: ठगी की इस रकम को निकालने के लिए गैंग एसबीआई (SBI) के ‘YONO कैश कार्डलेस एटीएम विड्रॉल’ फीचर का इस्तेमाल करता था, ताकि पैसे भी निकल जाएं और पुलिस के लिए कोई डिजिटल फुटप्रिंट या सुराग न बचे।

Tags: crimefraud
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