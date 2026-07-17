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पति की गैरमौजदूगी में खूबसूरत पत्नी बुलाती थी बॉयफ्रेंड को! पहले जिम में फिर घर के बंद कमरे में हुई कई बार मुलाकात

Gujarat man expose wife's affair: गुजरात में एक शख्स ने अपनी पत्नी के अफेयर का पता लगाने के लिए घर में ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया. शक पुख्ता होने पर जॉइंट बैंक लॉकर को फ्रीज़ करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

By: JP Yadav | Last Updated: July 17, 2026 10:24:53 AM IST

पति की गैरमौजदूगी में खूबसूरत पत्नी बुलाने लगी बॉयफ्रेंड! पहले जिम में फिर घर के बंद कमरे में हुई कई बार मुलाकात
पति की गैरमौजदूगी में खूबसूरत पत्नी बुलाने लगी बॉयफ्रेंड! पहले जिम में फिर घर के बंद कमरे में हुई कई बार मुलाकात


Gujarat man expose wife’s affair: गुजरात की राजधानी अहमदाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. शहर के एक बिजनेसमैन ने अपनी पत्नी पर जिम में मिलने वाले एक शख्स के साथ अफेयर का आरोप लगाया है. बात यहीं पर नहीं रुकी बल्कि पति ने कोर्ट से उनके जॉइंट बैंक लॉकर (जिसमें कीमती सामान रखा है) का एक्सेस फ्रीज करने की मांग की है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि उसने जो ऑडियो रिकॉर्ड किया, उससे उसे शक यकीन में बदल गया कि उसकी पत्नी का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है. पति का आरोप है कि जब उसने पहली बार पुलिस और साइबर क्राइम अधिकारियों से संपर्क किया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब उसकी शिकायत के बाद स्थानीय कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया और साइबर क्राइम विभाग से आरोपों की जांच करने और एक महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा

जिम में इश्क हो गया पत्नी को

उधर, इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, शख्स ने कहा कि उसने सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी पत्नी और उस आदमी के बीच घर के अंदर हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया, जिसके साथ उसका कथित तौर पर अफेयर चल रहा था. पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और जिम में मिले उस आदमी के बीच रिश्ता धीरे-धीरे रोमांटिक हो गया. अपनी शिकायत में, आदमी ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी पत्नी का कथित बॉयफ्रेंड उसके घर पर तब आने लगा जब वह घर पर नहीं होता था. जब वे मिलते नहीं थे, तो वे वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल के ज़रिए जुड़े रहते थे.

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आदमी ने अपनी पत्नी पर कैसे रखी नजर

शिकायतकर्ता पति के मुताबिक, पत्नी के बदलते व्यवहार पर शक होने के बाद उसने जिम वाले आदमी और पत्नी के बीच चल रही चीजों का सबूत रिकॉर्ड करने का फैसला किया. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, उसने यह भी कहा कि पड़ोसियों और उनके दो बच्चों ने भी इस बारे में चिंता जताई थी, जिसके बाद उसने पत्नी को बताए बिना घर के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा दिया. रिकॉर्डिंग सिस्टम को छिपाकर रखा गया था ताकि उनकी पत्नी उसे देख न पाए.
उधर,  शिकायत करने वाले का आरोप था कि जो ऑडियो उसने रिकॉर्ड किया, उससे उसे पक्का हो गया कि उसकी पत्नी का उस आदमी के साथ अफेयर चल रहा है. उसने यह भी कहा कि जब उसने यात्राओं के दौरान उन दोनों का पीछा किया, तो वे एक कार में साथ दिखे.

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अफेयर के बारे में पक्का होने के बाद उस आदमी को डर सताने लगा कि उसकी पत्नी के नाम पर चल रहे जॉइंट बैंक लॉकर में रखी कीमती चीज़ें खतरे में पड़ सकती हैं, इसलिए उसने लॉकर का एक्सेस रोकने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया.

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उधर, लॉकर ज़ब्त होने के बाद पति आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के बॉयफ़्रेंड ने उसे धमकी दी और मामला सुलझाने और ऑडियो रिकॉर्डिंग सौंपने के लिए कहा. शिकायत करने वाले का यह भी आरोप था कि अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उसे ₹1 करोड़ के फ़ाइनेंशियल विवाद में फँसाने की धमकी दी गई. उसका दावा है कि इससे उसे मानसिक परेशानी और डिप्रेशन हुआ और उसके परिवार को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी.

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Tags: Gujarat news
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