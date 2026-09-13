Heavy Rain Alert: सितंबर में फिर बदलेगा मौसम, इन दो राज्यों में भारी बारिश के संकेत; कहीं दिल्ली तो नहीं शामिल

Monsoon 2026: मानसून के एक और एक्टिव दौर के संकेत मिल रहे हैं क्योंकि एक लो-प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी से अंदर की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के दूसरे हिस्सों की ओर नमी की नई सप्लाई लेकर जा रहा है. इस सिस्टम से कई दिनों तक बारिश होने की उम्मीद है, कुछ इलाकों में 12 से 15 सितंबर के बीच भारी और बहुत भारी बारिश भी हो सकती है.

बारिश कैसे होगी?

लो-प्रेशर एरिया को नैचुरल बारिश कराने वाला माना जा सकता है, क्योंकि यह नमी वाली हवा को खींचता है, उसे ऊपर उठने और ठंडा होने में मदद करता है, और ऐसे बादल बनाता है जिनसे आखिर में बारिश होती है. अभी का सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम और पश्चिम-मध्य हिस्से में, दक्षिण ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों के पास बना है. अब, इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जो नमी को देश में और अंदर ले जाएगा और मध्य और पश्चिमी इलाकों के मौसम पर असर डालेगा.

यह तब हो रहा है जब दक्षिण-पश्चिम मानसून अपने आखिरी फेज में आ रहा है. इस दौरान, मॉनसून के जाने से पहले, अंदरूनी इलाकों में लो-प्रेशर सिस्टम के आने से तेज़ बारिश हो सकती है.

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दो राज्यों में भारी बारिश होगी

जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है, उनमें से एक गुजरात है, जहाँ 12 से 15 सितंबर तक काफ़ी ज़्यादा बारिश होने का अनुमान है. 13 और 14 सितंबर को, खासकर गुजरात इलाके, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों में, कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसके अलावा, कुछ इलाकों में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की भी संभावना है. पड़ोसी महाराष्ट्र में भी बारिश बढ़ने की उम्मीद है. IMD ने इसी दौरान कोंकण और गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में ज़्यादा बारिश के साथ, कहीं-कहीं भारी बारिश का अनुमान लगाया है.