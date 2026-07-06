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Viral Video: जंगल से बाहर निकली दहशत, शेरनी ने घर के मालिक को किया लहूलुहान; इलाके में बढ़ी दहशत

गुजरात के भावनगर जिले में सोमवार सुबह एक शेरनी मानव बस्ती में पहुंच गयी. उसने एक घर के बाहर पहुंचकर घर में मालिक पर हमला कर दिया, जिसके बाद से उस व्यक्ति की हालत खराब है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Shivangi Shukla | Published: July 6, 2026 5:09:50 PM IST

शेरनी ने घर के मालिक को किया लहूलुहान
शेरनी ने घर के मालिक को किया लहूलुहान


गुजरात के भावनगर जिले में सोमवार सुबह एक शेरनी मानव बस्ती में पहुंच गयी, जिसके बाद से लोगों में डर का माहौल है. शेरनी सुबह एक घर के बाहर पहुंच गयी और उस घर के मालिक पर हमला कर दिया.

पीड़ित की पहचान कालू परमार के रूप में हुई है, जिन पर पालिताना तालुका के गराजिया गांव के बाहरी इलाके में स्थित उनके घर के बाहर सुबह लगभग 8 बजे हमला हुआ. 

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लोगों में डर का माहौल 

स्थानीय लोगों के अनुसार, शेरनी अचानक प्रकट हुई, उसने कालू का हाथ अपने जबड़ों में जकड़ लिया और बाद में उसके पैर पर काट लिया, जिससे वह जमीन पर गिर गया. इस हमले से गांव में दहशत फैल गई, क्योंकि निवासी संघर्ष को अपनी आंखों से देखते रहे. ग्रामीणों द्वारा मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किये गए इस घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, जिससे एशियाई शेरों द्वारा मानव बस्तियों में बढ़ते अतिक्रमण को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही शेरनी ने कालू परमार को पकड़ लिया, आस-पास के निवासी मदद के लिए दौड़ पड़े, चिल्लाने लगे और जानवर को भगाने की कोशिश में पत्थर फेंकने लगे. घायल पशुपालक को पहले पालीताना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चोटों की गंभीरता को देखते हुए उसे भावनगर के एक अस्पताल में रेफर कर दिया गया. फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.

क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारियों की निगरानी बढ़ी 

हमले के तुरंत बाद वन विभाग के अधिकारी गांव पहुंचे, जांच शुरू की और शेरनी का पता लगाने के प्रयास शुरू किए. साथ ही आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में निगरानी भी बढ़ा दी गई है. इस घटना ने मानव बस्तियों के निकट शेरों की बढ़ती आवाजाही को लेकर निवासियों की चिंता को फिर से बढ़ा दिया है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि गांवों के आसपास शेरों के देखे जाने की बार-बार दी गई चेतावनियों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

Tags: gujaratviral video
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