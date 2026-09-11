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Gujarat Ship Collision: दो मर्चेंट जहाज टकराए, 21 क्रू मेंबर्स का… कांडला पोर्ट के पास समुद्र में बड़ा हादसा

Kandla Port Ship Collision: गुजरात के कांडला पोर्ट के बाहरी एंकरेज (OTB) के पास शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को दो बड़े मर्चेंट जहाजों की टक्कर से हड़कंप मच गया. इस हादसे के बाद समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा.

By: Shristi S | Published: September 11, 2026 10:43:00 PM IST

गुजरात के कांडला पोर्ट के पास समुद्र में बड़ा हादसा
गुजरात के कांडला पोर्ट के पास समुद्र में बड़ा हादसा


Gujarat Kandla Port Ship Collision: गुजरात के कांडला पोर्ट के बाहरी एंकरेज (OTB) के पास शुक्रवार 11 सितंबर 2026 को दो बड़े मर्चेंट जहाजों की टक्कर से हड़कंप मच गया. इस हादसे के बाद समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना पड़ा. टक्कर के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड ने तेजी से कार्रवाई करते हुए जहाज पर मौजूद 24 क्रू मेंबर्स में से 21 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया. वहीं, जहाज के संचालन से जुड़े जरूरी कामों के लिए 3 क्रू मेंबर्स अभी भी जहाज पर मौजूद हैं. 

इंडियन कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू किया

इंडियन कोस्ट गार्ड ने ट्विटर पर इस घटना की जानकारी दी. ICG ने लिखा, दो कार्गो शिप, MV KMAX EMPEROR और MV TRUE MARINER, कांडला पोर्ट के आउटर एंकरेज (OTB) के पास टकरा गए. इसके बाद, कोस्ट गार्ड ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कोस्ट गार्ड ने MV KMAX EMPEROR पर सवार 24 क्रू मेंबर्स में से 21 को सुरक्षित निकाल लिया है. हालांकि, शिप का ऑपरेशन और जरूरी सर्विस जारी रखने के लिए तीन क्रू मेंबर्स अभी भी जहाज पर हैं.

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समुद्र में प्रदूषण रोकने की भी कोशिश

इसके अलावा, कोस्ट गार्ड ने समुद्र में किसी भी तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए ज़रूरी कदम उठाए हैं. यह डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ शिपिंग, केंद्र सरकार की एजेंसियों और राज्य प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है. कोस्ट गार्ड ने कहा कि वह पूरी तरह अलर्ट पर है और समुद्री सुरक्षा बनाए रखने और गुजरात के तटीय पर्यावरण की रक्षा के लिए लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है.

Tags: gujaratGujarat Ship Collision
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