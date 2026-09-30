Asaram Interim Bail: वीडियो कॉल की इजाजत, पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत चाहते थे आसाराम; गुजरात हाईकोर्ट ने किया इनकार

Gujarat High Court on Asaram Bail: 86 साल के आसाराम ने अपनी 83 वर्षीय पत्नी से मिलने के लिए गुजरात हाईकोर्ट से 20 दिन की अस्थायी रिहाई मांगी थी. पत्नी का इलाज चल रहा है और इसी आधार पर आसाराम की ओर से मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की गई थी. लेकिन बुधवार 30 सितंबर 2026 को अदालत ने पुलिस रिपोर्ट और डॉक्टरों की जानकारी पर विचार करने के बाद राहत देने से इनकार कर दिया. हालांकि, उन्हें जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्नी से बात करने की अनुमति लेने का रास्ता दिया गया है. इतना ही नहीं कोर्ट ने मंगलवार 29 सितंबर 2026 को कल पुलिस को आसाराम की पत्नी की हेल्थ कंडीशन वेरिफाई करने और एक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था.

पत्नी की तबीयत पर दिया गया था हवाला

आसाराम की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि उनकी उम्र 86 साल है, जबकि उनकी पत्नी 83 साल की हैं और वह उनकी स्वास्थ्य स्थिति को लेकर चिंतित हैं. इसी आधार पर पत्नी से मुलाकात के लिए 20 दिन की अस्थायी रिहाई मांगी गई थी. बुधवार को SIT/महिला क्राइम सेल के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने अस्पताल से मिले दस्तावेजों और इलाज कर रहे दो डॉक्टरों के बयानों के आधार पर रिपोर्ट अदालत के सामने रखी.

डॉक्टरों ने क्या बताया?

रिपोर्ट में सामने आया कि इलाज के बाद आसाराम की पत्नी की हालत में सुधार हुआ है और वह फिलहाल स्थिर हैं. डॉक्टरों के मुताबिक, अगर स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो उन्हें दो से तीन दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है. सरकार की ओर से पेश पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने इसी आधार पर अंतरिम जमानत का विरोध किया. उनका कहना था कि पत्नी का इलाज मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल में हो रहा है और उनकी देखभाल रिश्तेदारों तथा निजी डॉक्टर की निगरानी में की जा रही है.

कोर्ट ने 20 दिन की रिहाई से किया इनकार

जस्टिस गीता गोपी और जस्टिस LS पीरजादा की डिवीजन बेंच ने पुलिस रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय पर विचार करने के बाद कहा कि राजस्थान की जेल में बंद आसाराम की अर्जी को मंजूर करने का पर्याप्त आधार नहीं दिखाई देता. इस तरह अदालत ने 20 दिन की अस्थायी रिहाई की मांग खारिज कर दी. हालांकि, अदालत ने उन्हें पत्नी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने के लिए जेल सुपरिटेंडेंट से अनुमित लेने की इजाजत दे दी.

2013 के दुष्कर्म केस में मिली उम्रकैद की सजा

यह अर्जी उस अपील से जुड़ी है जिसमें आसाराम ने 2013 के दुष्कर्म केस में गांधीनगर की अदालत द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को चुनौती दी है. सितंबर की शुरुआत में भी गुजरात हाईकोर्ट ने उनकी 20 दिन की अस्थायी जमानत की एक अन्य मांग खारिज की थी. इस मामले से अलग, राजस्थान हाईकोर्ट ने मई 2026 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उनकी उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी.

अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक, वह इस मामले में 13 साल से ज्यादा समय जेल में बिता चुके थे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में उन्हें जेल में अपनी पसंद के प्रशिक्षित केयरगिवर की 24 घंटे सेवा लेने की अनुमति दी थी, जबकि सजा निलंबित करने की उनकी मांग पर उस समय अंतिम राहत नहीं दी गई थी.