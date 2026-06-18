Gujarat Crime: गे डेटिंग ऐप पर खूनी खेल, युवक को रूम पर बुलाकर किया ऐसा काम; सुन पुलिस भी दंग

Gujarat Crime: गुजरात के सुरेंद्रनगर में “पोलो” नाम के गे डेटिंग ऐप का इस्तेमाल करके हनीट्रैप करने और जबरन वसूली करने वाले एक खतरनाक गैंग का पर्दाफाश हुआ है. एक युवक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, सुरेंद्रनगर सिटी A-डिवीजन पुलिस और सर्विलांस टीम ने केस दर्ज होने के कुछ ही घंटों में गैंग के सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए कई आरोपियों का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिन पर शराब पीने, जुआ खेलने और मारपीट के आरोप हैं.

डेटिंग ऐप जरिए हुई मुलाकात

शिकायत के मुताबिक, पीड़ित की दोस्ती एक डेटिंग ऐप के ज़रिए एक आरोपी से हुई थी. कई दिनों की बातचीत के बाद आरोपी ने उसे सुरेंद्रनगर के TB हॉस्पिटल के पास मिलने के लिए बुलाया, उसे बाइक पर बिठाया और हॉस्पिटल के पीछे एक सुनसान कमरे में ले गया. जैसे ही दोनों आदमी पहुंचे, पहले से ही घात लगाए बैठे पांच और आदमी अचानक अंदर घुस आए. आरोपियों ने युवक को बंधक बना लिया, ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतारे और उसी की बेल्ट से उसे बुरी तरह पीटा. इसके बाद आरोपी ने पीड़ित को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसे जान से मारने की धमकी दी और उसकी न्यूड तस्वीरें और चैट स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए.

सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी

इस भयानक धमकी से डरे हुए युवक ने, लोक-लाज के डर से, तुरंत अपने रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों से पैसों का इंतज़ाम किया. आरोपियों ने पीड़ित से ₹8,000 कैश छीन लिए और ₹23,000 ऑनलाइन ट्रांसफर करके कुल ₹31,000 ऐंठ लिए. इस घटना के बाद युवक बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी में पड़ गया. आखिरकार, उसने हिम्मत करके अपनी पत्नी को अपनी आपबीती सुनाई. पत्नी के सपोर्ट और हिम्मत से, युवक पुलिस स्टेशन गया और आरोपी के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई.

जांच जारी

पुलिस ने इस मामले में साहिल दिलावरभाई चौहान (25), शक्ति मनोजभाई बाजीपारा (29), भार्गव परेशभाई परमार (27), समीर रफीकभाई कोडिया (27), फरदीन कामिलभाई शेख (25), समीर अब्बासभाई दीवान (30), और अंकित भरतभाई त्यागी (24) को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ इंडियन पीनल कोड (IPC) की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. सभी आरोपियों से अभी कड़ी पूछताछ चल रही है, और पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस गैंग ने और कितने लोगों को अपना निशाना बनाया है.