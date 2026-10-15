Gandhinagar Factory Blast: फैक्ट्री में जोरदार धमाके से दहला औद्योगिक क्षेत्र, बॉयलर फटने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत

Gandhinagar Factory Boiler Blast: गुजरात के गांधीनगर में गुरुवार 15 अक्तूबर 2026 की दोपहर एक औद्योगिक इकाई में हुए जोरदार धमाके से हड़कंप मच गया. छत्राल औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक फैक्ट्री में बॉयलर फटने से चार लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे. फिलहाल, हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

कोविका डाइज़ एंड इंटरमीडिएट्स कंपनी में हादसा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हादसा गांधीनगर के छत्रल में गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (GIDC) इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ. गुरुवार दोपहर कोविका डाइज़ एंड इंटरमीडिएट्स फैक्ट्री में अचानक एक बॉयलर फट गया. धमाका इतना ज़ोरदार था कि चार लोगों की मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलने पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं. फायर डिपार्टमेंट के लोगों ने भी बचाव और राहत काम में हिस्सा लिया.

हादसे में चार लोगों की मौत हो गई

हादसे में मरने वालों की पहचान

विनोद कुमार नंदलाल सिंह (42),

कालू देहरी (29),

लक्ष्मण मीणा

सिकंदर देहरी के तौर पर हुई है.

मरने वालों के परिवार वाले उनकी मौत से दुखी हैं.

एडमिनिस्ट्रेशन धमाके के कारणों की जांच कर रहा

फैक्ट्री में बॉयलर फटने का कारण और क्या सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन किया जा रहा था, इसका जवाब जांच के बाद ही मिलेगा. एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी और पुलिस मामले की जांच कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल यूनिट्स में बॉयलर से जुड़े हादसे वर्कर्स की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं. अभी ऑफिशियल जांच में कारणों और संभावित लापरवाही का पता नहीं चल पाया है.